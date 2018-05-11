Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Bıçak Kemiğe Dayandı
Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklenen Ali Koç, "Başkanımızı en çok savunan biz olduk. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı" dedi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, başkanlık çalışmaları kapsamında İstanbul'da büyük bir toplantı gerçekleştirdi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kongre üyelerine hitap eden Koç'un konuşması, sosyal medya kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Koç'un açıklamalarında Aziz Yıldırım'a önemli göndermeler vardı.
İşte Koç'un o sözleri:
"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"
Aziz Yıldırım hakkında bugüne kadar hiç kötü söz söyletmedim. Bizim başkanımızdır ve en çok eleştiri almamıza rağmen onu en çok savunan biz olduk. Bize göre Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı.
"İFTİRA ATARAK OLMUYOR"
Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor!
Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorum.
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aziz güle güle git artikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir Fenerbahce li olarak tabiki Aziz Yildirim ve yonetiminin artik birakmasi gerektigi kanaatindeyim ancak yerine gelecek olan aday Ali Koc a guvenmek zor. Gerek Gezi parki olaylarinin organizesini etmesi gerek arkasindaki bilinmeyen Masonik gucler oldugu acikca ortadadir. Feto teror orgutu Fenerbahce yi diger takimlarin aksine ele gecirmemistir. Buna ornek olarak pek cok kumpas ve sike olaylari ve Aziz Yildirim in hapishane dusmesi gibi olaylar verilebilir. Yinede hayirlisinin olmasini diliyorumCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Adam Türkiye ye getirilmeyecek yıldızları getirdi.maya tutmadı ayrı konu.Ne yapacaktı yani çıkıp kendi mi oynayacaktı?herkes Ali koçu sihirli değnek gibi görüyor. Ne yapacak yani,messi yi,Ronaldo yu mu getirecek Fenere?ne değişecek yani?Aziz Yıldırım.Bu ülkeye öteki takımların isteyip te alamadığı bütün yıldızları getirmiştir. Hangi kulüp Başkanı Aziz yıldırım gibi,kişisel 100 milyonlarca dolar borcun altına girmiştir? Örneği olan varsa yazabilir.Ali koç,Ali koç. Tamam gelsin de,neyi değiştirecek? Yapacağı belli,2-3 transfer.Teknik adam değişikliği. Başka? Başka yok.Bunu zaten Azizi yıldırım her sene yapıyor Beyler.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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aziz yıldırım başkan galatasaray şampiyon.rezaletlerin takımı fener oldu.bu başkan olduğu sürece fener hep finallerde kaybeder.allah aşkına fenerden başka hangi takım son maçlarını kaybetmiş.ben bir fenerli olarak g saray ı alkişliyorum harbiden finalerin takımıdır.volkan demirel bir demeç vermişti biz günüllerin takımıyız kupaların takımı değiliz.yazıklar olsun volkan gibi düşünenlere...günülmü bıraktın volkan ve senin başkanın.sizlerin yüzünden bütün fenerliler kahırdan kalp krizi geçiyorlar.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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YETİŞŞ YAA ALİ KOÇ . . !! BİR 20 YIL SEN BAŞKAN OL. . EMİNİM @Fenerbahce Yi UZAY A ÇIKARTIRSINCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır