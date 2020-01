: Ali Koç: "Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok"

12.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:53

Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Belek Kültür Merkezi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı - "Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Trabzonlu milletvekillerinin 2010-2011 konusu üzerinden tweetler atmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok, başka her konuda FETÖ var. Seçim zamanı daha sempatik olunuyor, bu konu daha çok işleniyor. Bunu büyük bir haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. Bu kadar mahkemeler, davalar olmuş. Bir sürü dava bizim dışımızdaki davalar da aklananlar, bu kumpasları kuranların içeride olduğu, yurt dışına kaçtığı ortadayken söz konusu Fenerbahçe ise yok. Daha da üzücüsü, geçenlerde eski milletvekili bir hanımefendi bu konulara değinmiş, geçmişi araştırıyorsun, kadın 11 yıl Bank Asya'da avukatlık yapmış, bavul taşıyan adama Twitter güzellemeleri yapmış. Ben size bir şey söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyüklerimiz de bu konuda Fenerbahçe'yi takdir-i şayan buluyor. Her zaman saygıları var. Biz bu örgüte karşı en kuvvetli en rüzgarı arkasına aldığı dönemde bütün devletin kılcal damarlarına sirayet etmişler, medyaysa medya, buysa bu... Top yekün üstümüze gelmişken, biz yapayalnızken, kimse yanımızda yokken, yanımızda olmak isteyenlerin korktuğu bir dönemde iş başa düştü ve biz bunlarla mücadele ettik. Türkiye'de bu direnişin fitilini biz ateşledik. Bu iş 3 Temmuz'la başlamıştır, 17-25 ile filan değil. Orada pik yapmıştır. Vicdanlı olan, objektif, vatanını seven pek çok insan Fenerbahçe'nin bu mücadelesini saygıyla karşılamaktadır. Bir şampiyonluktan bir maç kazanmaktan çok daha büyük bir olaydır. Bunu yapan siyasilerin müteşekkir olması gerekirken, bunu bir sempatiklik unsuru olarak görmelerini olayı hafife almak olarak algılıyorum."

"Sol bek ihtiyacımız var"

Ali Koç, "Sol bek transferi ile ilgili TFF'den onay almanız gerekiyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bugün ayın 12'si, 2,5 hafta kalıyor. Bir an önce bu karar olumlu yönde çıkartılırsa 2,5 haftamız var. Temaslarda olduğumuz yerler var ama sol bek ihtiyacımız var. Hocamız 'bir şey alacaksan sol bek alın' diyor. Alabileceğimiz sol bekler de var ama anlattığım unsurlardan dolayı manevra alanımız kısıtlı. En kısa zamanda bizim haklı başvurumuzdan olması gereken bir sonuç çıkmazsa o zaman çok daha radikal bir yönde gitmek zorundayız."

Başkan Koç, "Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar" sözünün hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Engellemeye çalışıyor' demedim, '3 Temmuz'da şampiyonluğumuzu almaya çalışıyorlar, şimdi ise engelemeye çalışıyorlar' dedim. Bu bir bütün. Birinci önceliğim kulübümün çıkarları, kulübümün çıkarları çerçevesinde de Türk futbolunun gelişimini çok önemli buluyorum. Çünkü Türk futbolunun en önemli lokomotifi bir iki üç varsa, biri Fenerbahçe. Türk futbolunun gelişmesi de bize çok fayda sağlayacak. Bizim ortak sorun ve çıkarlarımız var. Bunu ancak beraber çözebiliriz. O yüzden ben bunu her zaman gündeme getiriyordum. Ama her zaman kullandığım bir laf var, tango iki kişiyle yapılır, tek kişiyle yapamazsın."

Camialara her zaman saygı duyduğunu anlatan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişilere olmasa da camialara her zaman saygım var. Çünkü camialar 100'er yıllık camialar. Futbol kulübünden öte camialar. Ben 6 yıl yönetim kurulu üyesiyken de sözcüsüyken de hiçbir camiaya saygısızlığım olmadı. Ama bir yere kadar bütün resmi görüp, bütünün çıkarları üzerine konuşmalar yapabilirsiniz ama bir yerden sonra insan tamamen kendi çıkarlarını savunmak zorunda kalıyor. Ben bu açıklamayı yapmaktan dolayı da rahatsızım. Geldiğimiz noktada hepimiz açısından rahatsızım ama sen iki günde bir oradan dokunacaksın, buradan laf atacaksın, federasyonu abluka altına alacaksın, o zaman biz de ses çıkartmayacağız, bu da bizim sorumluluklarımıza saygısızlık olur."

"Hocamız duygusal bir insan"

Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamalarla ilgili şunları kaydetti:

"Ben sizle konuşma yaparken olup bitene tam vakıf değildim. Koridorun sonunda bekliyorduk, hocanın konuşması bitince biz konuşma yapacaktık. Hocamız iyi bir insan, duygusal bir insan ve çok yüklenildi. Orada bence duygu patlaması yaşamıştır. Bizler bile tribünde bir derbi maçını yaşadığımızda yaşadığımız hisler bence duygu yüklüydü, belki duygu boşalması yaşadı, abartacak hiçbir şey yok. Ne oldu bizim galibiyetimize bir nebze gölge düşüldü, kursağımızda bıraktı ama hepimiz insanız. İnsani konulara çok açık bir insanım, olabilir. Ben de yarın bir gün sizin karşınızda patlayabilirim ama hocamızın ki kötü bir Sivas maçından sonra belki bizim açıklamalarımızdan da etkilenmiş olabilir. Burada en sağlıklı şey çok fazla sosyal medya ile yatıp kalkmamak gerek. O ne dedi, bu ne dedi... Damien de bir yerde patladı ama sonra büyük resme baktığınız zaman gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Mühim olan derbi galibiyetiydi, o haftaya takım çok iyi çalıştı. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Sonraki hakem tartışmalarına üzülüyorum ama çok şükür hakettiğimiz bir galibiyet aldık. Umarım galibiyetlerimizin devamı gelir."

