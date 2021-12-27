Ali Koç: Şimdi hesap zamanı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bu adamlar şu an ellerini, kollarını sallayarak hayatlarına devam ediyorlar. Fenerbahçe neler çekti… Dolayısıyla onlar da çekecek. Öyle ya da böyle çekecekler. Şimdi hesap zamanı. Bu süreç bizim için hukuken bitmiş olabilir ama hesap olarak şu an bitmedi. O yüzden Trabzon spor camiasına diyorum, Allah'ını, peygamberini severseniz UEFA şu kararı verdi, bu kararı verdi yoluna hiç girmeyin. Zaten inandırıcılığınız yok, daha da sıkıntıya girersiniz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un konuyla ilgili olarak açıklamaları şu şekilde;

(Tüm camianın çok büyük emeği var. Sizin Çok büyük mücadeleniz var. Eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın, eski yöneticilerimizin mücadeleleri var) Herkesin çorbada tuzu var. Derneklerimizin var, taraftarlarımızın var. 1907 derneği Adalete Fener Yak Kampanyası yaptı. 600 bin imza toplamıştı. Derneklerimiz şehir dışından geliyordu. Hepimiz nöbet tutuyorduk. Kulüp ne zaman çağrı yapsa herkes geliyordu. Topuk Yaylası'nda Yaz kampını açarken, hala görürüm, gözümden yaş gelir. Selçuk'un ağladığı gün. Keşke yaşamasaydık ama yaşadığımız süreçte de bir kez daha 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedirtiyor."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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