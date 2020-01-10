Ali Koç, şampiyonluk için ikinci yarının ilk 6 haftasına dikkati çekti

10.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:40

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de ikinci yarının ilk 6 haftasını maksimum puanla kapatmaları durumunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti.

1907 Fenerbahçe Derneğinin gerçekleştirdiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları'nın 2020 yılındaki ilk konuğu olan Ali Koç, burada açıklamalarda bulundu.

Sezon başından itibaren finansal imkanlar dahilinde doğru işler yaptıklarını aktaran Koç, "Özellikle bu sene arzusu, isteği, aidiyet duygusu yüksek ve pes etmeyen bir takımımız var. İkinci yarıda bir fikstür avantajımız var. İlk altı haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene bambaşka bir hava var. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, desteklerini devam ettirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA