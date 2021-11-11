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Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı ziyaret etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı ziyaret etti.

Süper Lig'de Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler antrenmanı takip etti. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Tisserand, Valencia, Altay ve Gustavo tedavileri sebebiyle antrenmanda yer almadı.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

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