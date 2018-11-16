Ali Koç, Ozan Tufan - Tolgay Arslan Takasını Elinin Tersiyle İtti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde gündemde olan Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ın takas edilmesine onay vermeyecek.
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalmasının ardından, iki büyük kulüp arasında iki kadro dışı futbolcu Ozan Tufan ile Tolgay Arslan takası gerçekleşeceği gündeme bomba gibi düştü.
Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen bilgiler bu işin zor olduğu yönünde. Bilindiği gibi Şenol Güneş, Ağustos ayında kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferini istemiş, Fikret Orman da Tolgay- Ozan takasını önermişti. Ancak Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı rakibine vermedi.
"ALİ KOÇ BUNU ASLA KABUL ETMEZ"
Kulüp kulislerinde, "Ali Koç, hele ki kadro dışı kalmışken Tolgay transferine asla onay vermez. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorken dahi takası kabul etmedi" yorumları yapılıyor.
Kulübünü FIFA'ya şikâyet eden Tolgay'ın serbest kalması halinde dahi Fenerbahçe'nin oyuncuya talip olmayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.
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Ali koç Başkan fenerbahçe sampiyon diyenlerin sesi kısıldı şimdi de farklı çevrelere sarar oldular ne oldu başkanınız galibiyete hasret kaldı reziller sizi şimdi de beşiktaşk üzerinden prim yapmaya çalışıyor !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NE SAÇMA Bİ HABER LA :)) TAKASA NE GEREK VAR BEŞİKTAŞ İSTESE OZANI BEDAVA ALIR HATTA FENER ÜZERİNE PARA BİLE VERİR DE YİNE ALMAZ BEŞİKTAŞI :))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yaw he he :D teklifi elinin tersiyle red ederken sizde yan masada oturuyordunuz zaten :DCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ozanda iş varmıs beyınsız futbol macı yerıne ne izliyon acaba. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çünkü FENERBAHÇE''liyiz. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır