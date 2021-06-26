Ali Koç, oyunu kulandı
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Ali Koç, oyunu kulandı

Ali Koç, oyunu kulandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı.

Fenerbahçe'de Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nde dün başlayan Olağan Seçimli Genel Kurul'da bugün oy verme işlemi 38 sandıkta devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip. Başkan Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç, genel kurulda 21 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Ali Koç, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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