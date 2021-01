Ali Koç: Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ - Ali Koç, "Mesut ile diğer büyük isimler arasında büyük fark var. Onlar elin oğlu Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi. Memleketine ve tuttuğunu takıma geldi. Burada büyük fark var" dedi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ali Koç, ligde 5'te 5 yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Perşembe zor bir maçımız var. Devre arasına iki maç kaldı. Bu galibiyetleri alırsak bizim iyi olur. Sivas zor bir maç. Tek tek maçlara bakıyoruz. Çok iyi oynamadığımız maçlarda da kazanmak iyi. Son dönemde averaj açısından da iyiyiz. Takımda bir inanmışlık var. Aile olma yönünde önemli işaretler görüyorum. İnişler çıkışlar her takım için olacak. Bir iniş de olur umarım kısa süreli olur. Maçları erken koparsak genç oyunculara daha çok şans vereceğiz. Her maç adım adım hedefe odaklanmış biçimde devam ederiz" dedi. "MESUT'UN ŞAMPİYONLUK MÜCADELEMİZDE DE BÜYÜK REKABET AVANTAJI YARATMASINI BEKLİYORUZ" Ali Koç Mesut Özil ile ilgili olarak, "Rüya daha gerçekleşmedi. Önemli adımlar atıyoruz. Mesut'a ve ailesine hoş geldiniz diyorum. Hem kulübüne hem de memleketine hoş geldin diyorum. Büyük marka transferi. Cumartesi akşamından itibaren medyada ve dünya çapında transferinden ne kadar bahsedildiğinize bakarsanız milyonlara ulaştı. Bizim için önemli olan Mesut'un takımın parçası olması. Bu takımın her futbolcusu değerli ve önemli. Onlara da liderlik yapması, hünerlerini göstermesi ve Mesut'un ne olduğunu dünyaya göstermesini ve şampiyonluk mücadelemizde de büyük rekabet avantajı yaratmasını bekliyoruz. Geçmişte de büyük isimler Türkiye'ye geldiler ve beklenen gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok. En büyük arzumuz en kısa zamanda bildiğimiz Mesut'un aşık olduğunu takımda hünerlerini göstermesi. Mesut ile diğer büyük isimler arasında büyük fark var. Onlar elin oğlu Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi. Memleketine ve tuttuğunu takıma geldi. Burada büyük fark var. Hiçbir sakatlığı yok. Taraftara teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi var gücüyle desteklediler. Uçak yolunu takip eden firma bizle iletişime geçti. Toplamda 1 milyon 880 bin kişi uçağı internetten takip etmiş. 312 bin kişi ayı anda bağlanmış uygulamaya. Bu çok büyük rekor. 599 bin twit atılmış. Ronaldo'nun rekorunu geçmiş. Taraftarın çok büyük beklentisi var. Umarım da Mesut bu beklentiyi veriri. Yakın zamanda bir imza törenimiz olacak. Hiçbir transfer imzalar atılmadan resmiyete kavuşmamıştır. Transfere değer katanları da zamanı gelince anlatacağım. Taraftar lütfen desteklemeye devam etsinler. Formalara büyük teveccüh olacağına da inanıyorum. İmza günü de bir Fener ol rekoru bekliyoruz. Bize büyük katkısı olur. Taraftarında bu çorbada tuzu olacağına inanıyorum. Böyle bir taraftarın başkanı olmaktan da guru duyuyorum" diye konuştu "PEROTTI İÇİN YAPTIĞIMIZ MUKAVELE ÇERÇEVESİNDE ADIMLAR ATMAK ZORUNDAYIZ" Perotti'nin sakatlık geçmişine bakıldığında risk olduğunu ifade eden Ali Koç, "4 maç oynadı 3 maçta galibiyette büyük rol oynadı. Talihsiz bir şekilde yeni sakatlığı nüksetti. Görünen o ki buz sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız mukavele çerçevesinde adımlar atmak zorundayız. Fenerbahçe'ye inanarak geldi. Ama istediğimiz gibi gitmedi. Sahada olduğu süre boyunca bize büyük katkı sağladı" şeklinde konuştu."VEDAT'IN DÖNMESİ İLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOK" Vedat Muriç ile ilgili kendisine gelen bir şey olmadığını aktaran Ali Koç, "Vedat'ın dönmesi ile ilgili bir bilgim yok. Onu seven bir abisi olarak başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah hayallerinin üzerinde başarılar kazanır. Sabırlı olmalı. Vedat buranın çocuğu. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa ilgilenir ama öyle bir durum söz konusu değil. Hazard ile ilgili bir şeyin olmadığını net olarak söyleyeyim" dedi. "DÖRT BÜYÜK KULÜP BAŞKANINDAN BİRİNİN BAŞKAN OLMASI GEREKİR" Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı hakkında yöneltilen bir soruya, "Başkanlık ilgili ilgi bir talep yok. Zor dönemden geçiyoruz. Kulüplerin çıkarlarının korunması lazım. Dört büyük kulüp başkanından birinin başkan olması gerekir. Hatta birisinin şöyle bir önerisi var, bir sene önceki şampiyon takımın başkanı kulüpler birliği başkanı olmalı" diye cevap verdi. "TARAFTARIM DA BU KONUDA HAZIRLIKLI OLSUN, BU KONUYU BOŞLAMASIN" Yayıncı kuruluş ile ilgili olan sıkıntıları Erzurum'da dile getirdiğini ifade eden Ali Koç, " Dile getirmeye de devam ediyorum. Taraftarım da bu konuda hazırlıklı olsun, bu konuyu boşlamasın. Bu bir sorun. Özetlerden, çizilen çizgilerden, tekrarlardan gibi kabul edemeyeceğimiz şeyler var. En son küfür olayı var. Biz de adım adım hamlelerimizi yapıyoruz. Bizim kurum ile sahipleri ile bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız oraya çöreklenmiş bir yapının Fenerbahçe ile uğraşmaları. Bu yaptıkları bardağı taşırdı. Biz de ilişkiler aynı olmayacağını belittik. Bugün maç öncesi röportajlarda giyilen tişörtü beğenmediler ki yayın yapmadılar. Led ekranlarda da tepkimizi koyduk. Biz adil, tarafsız bir yayın ilkesi istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Yayıncı kuruluş para kazanacak ki futbol pastası büyüsün. Hissedarları ve kurum ile bir sorunumuz yok" dedi."OSAYİ-SAMUEL ÖNEMLİ BİR OYUNCU, YAZ İÇİN ANLAŞTIK" Ali Koç, Osayi-Samuel'in önemli bir oyuncu olduğunu ve yaz dönemi için anlaştıklarını belirterek, "Erken gelsin isterdik ama sunulan şartla kabul edeceğimiz noktada değil. Ofansif orta saha, sol ayaklı stoper aldık. Samuel olmazsa yerine bakacağız. Öyle bir lig yaşıyoruz ki bu transfer penceresinde fırsatları değerlendirmek lazım. Bütün amaç, yazın yoğun transfer trafiğinde olmamak. Bu kış yapacaklarımıza ilaveten yazın da bir iki dokunuşla devam etmek istiyoruz" diye konuştu. "MUSTAFA CENGİZ İLE PROBLEM YOK"

Mustafa Cengiz ile yan yana oturup konuştuklarını da dile getiren Ali Koç, "Problem yok. Biz medeni insanlarınız. O kendi camiası ben de kendi camiam için doğruları söyledim. Benim kendisine sevgim ve saygım vardır" şeklinde konuştu.

