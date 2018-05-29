Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Önce Aykut Kocaman ile Görüşeceğiz

Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken başkanlık için iki aday medyada vaatlerini anlatmaya devam ediyor. Son dönemde Aziz Yıldırım ile girdiği polemiklerle gündeme gelen Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına katıldı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"Normalde medyaya daha önce çıkmamız gerekirdi ama yetişemedik. Çok fazla ilgi, alaka ve davet verdi. İnsanlar bize gönüllerini, imkanlarını, dostluklarını açtı."

"Biraz evvel 400 arkadaşımızla toplandık. Sandıklar için son hazırlıklarımızı yaptık. Kabinler, sandıklar, zorluk çıkaran üyeler hakkında çalışma yaptık."

"İki dönem yöneticilik yaptım. Bu süreçte maddi-manevi elimden gelen her şeyi yaptım. Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Aşağı-yukarı benzer yerlere gidiyoruz. Bizdeki coşku ve heyecan, öbür tarafın etkinliklerinde yok. Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak."

"BİRBİRİMİZE İNANARAK GELDİK"

"Birbirimize inanarak buraya geldik. İnşallah bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Bizdeki heyecan öbür tarafta olmadı. Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak. Ya biz yanlış gözlemliyoruz ya karşı taraf. Fıtratımda dereyi görmeden paçayı sıvamak yok ama bizim organizasyonlarımızdaki heyecan karşı tarafta görülmedi."

"FENERBAHÇE HİÇ İYİ YÖNETİLMİYOR"

"Finansal olarak sadece biz değil, tüm Türk futbolu çok kötü durumda. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Avrupa'da bu konularda çare bulunmuşken neler yaptıklarını gördük. Biz, ters istikamete gittik. Fenerbahçe bu sene üst üste 5. kez zarar edecek. "Fenerbahçe hiç iyi yönetilmiyor. Bize göre sürdürülemez bir noktadayız. 3 Temmuz'da büyük bir darbe yedik ama bugünkü tabloya kötü bir yönetim şekli sebep oldu."

"3 Temmuz'da büyük bir darbe yedik ama bugün geldiğimiz noktada, bu tabloya kötü bir yönetim şekli sebep oldu. Türk spor tarihinde görülmemiş bir maddi katkıyı kulübümüze yapacağız. FFP kıskacında olmamız manevraları ciddi kısıtlıyor. TL'nin değer kaybı da önemli. TL ile kazanıp dövizle harcıyorsunuz. Bu iş böyle devam edemez dedik. Önceliğimiz mali yapıyı düzeltmek. Mali yapınız kuvvetliyse sportif başarı daha kolay gelir."

"DEFTERLERİ AÇALIM"

"Biz ekonomik durumu 2 dönemde, yani 6 yılda çözmeyi düşünüyoruz. Başkanımız 400 milyon Euro diyor, bugünkü kurla hesaplayın ne kadar olduğunu. Türk spor tarihinde hiç görülmemiş katkıyı kulübümüze yapacağız. Cimridir para vermez diyorlar. 3 Temmuz'dan beri kim ne vermiş, defterleri açalım. Eğer gelirsek, geleceğimize inanıyoruz ki vereceğimiz hibeyle taraftarımızın inancı daha da artacak. Sıcak para konusundaki tam rakamı cumartesi günü açıklayacağım."

"Fenerbahçe taraftarı geçen sene de tribünde böyleydi. Fenerbahçe taraftarı kızgın, küskün; kendini değer verilmemiş hissediyor. 'Tribünleri Ali Koç böldü' diyorlar, buna çok üzülüyorum. Fenerbahçe taraftarı kızgın, küskün. Kendisine değer verilmediğini hissediyor. Bu taraftar, kendisine değer verilmeyi fazlasıyla hak etti. Kafanıza göre kombineleri iptal ederseniz, sportif başarı elde edemezseniz, tribünler de dolmuyor."

"FENERBAHÇE İLETİŞİM KONUSUNDA ZAYIF"

"Fenerbahçe iletişim konusunda hep zayıf oldu. Fenerbahçe'nin medyaya, medyanın da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Medyada doğru haber yapanla, Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde kayırsın demiyorum, doğru haber yapsın diyorum, daha fazla erişim olacak."

"Her gittiğim yerde Alex konuşuluyor. Alex çok akıllı bir insan. Kendini bu sektörde geliştirdiği takdirde bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü ya da sportif direktörü olsa muhteşem olur, rüya gibi olur. 'Fenerbahçeliler 2-0 öndeyken bile 'Acaba maçı galibiyetle bitirebilir miyiz?' diye düşünüyor. Biz daha çok atak oynayan bir futbol felsefesi geliştirmek istiyoruz."

WENGER VE KOCAMAN AÇIKLAMASI

"Bizim listemizdeki hocaların 5 tanesi zaten transfer edildi. 4-5 tane daha var. Önce Aykut Hoca ile görüşeceğiz, konuşacağız. Ondan sonra da kararımızı vereceğiz. Arsene Wenger Bodrum'da, bir arkadaşımla. Onunla bir dostluğumuz var. Wenger de onu ziyarete gelmiş. Bir yakıştırma yapıldı. Ama Wenger ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Bizim sportif direktör olarak belirlediğimiz kişi, zaten her gün Wenger ile bir görüşme yapar."

"Akademiye yatırım yapacağız' diyorlar. 'Önemli birilerini getireceğiz' diyorlar. Biz de şunu diyoruz, 20 yıldır buradaydınız, neden olmadı?"

"OBRADOVIC ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ MÜDDETÇE..."

"Obradovic bizimle çalışmak istediği müddetçe, bizim tek görevimiz var. O da ihtiyaç duyduğu cephaneyi, yani bütçeyi sağlamak. Zaten gerisini o halleder."

"Dün akşam bilabedel üye konusunda başkan ben ne diyorsam onu dedi. Biz demiyoruz ki kulübe para girmiyor. Başkan ne dedi? 'Sen üye olmak istiyorsun, ben de para veriyorum, üye oluyorsun.' Aynen bunu dedi. Olay kulübün kasasına para girmesi değil."

"Mehmet Ali Erbil, geçen gün Kıbrıs'ta '2000 yılından beri kulübe aidat ödemiyordum, oy kulanamam sanıyordum ama biri benim aidatlarımı ödemiş. Ben de oyumu Ali Koç'a vereceğim.' demiş. Belki espri olsun diye demiştir bilmiyorum tabii..."

"BİRİMİZ YALAN SÖYLÜYOR"

"Birimiz doğruları söylemiyor. Diyorum ki 'Çıkalım konuşalım.' İkimiz de medeni insanlarız. Ben anladım ki sayın başkan beni işaret ederken samimi değilmiş. Benim bu işe girmeyeceğimi düşünüyordu."