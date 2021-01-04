Ali Koç: Ölümüne mücadele edecek ruha yavaş yavaş yaklaşıyoruz

"Bugün iki tane VAR'lık penaltı pozisyon var"

"Bir mektup yazdık TFF'ye, henüz cevap vermeyi bile tenezzül etmediler"

"Her türlü hamleyi çok düşünerek yapmamız lazım"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu forma için arma için sonuna kadar savaşacak, mücadeleci olan bu arma için ölümüne kadar mücadele edecek ruha yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu eksikti bunu oturtuyoruz" dedi.Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesin yen yılını kutlarım. Allah bir daha böyle bir yıl göstermesin. Normalleşmenin hızlanacağı, sağlıklı bir yıl temenni ederim. Süper Lig'de de fair-play ruhunun hakim olacağı, kazanmak için her şeyin mubah olmadığı ve mümkün olduğu kadar maçların sahada sonuçlanacağı bir lig olmasını temenni ediyorum. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor; saha içi ve saha dışı. Gerek VAR odasında alınan kararlar. Standardı yakalamak istediğimiz bir ortamda standartsızlığın daha da arttığı, bir nebze VAR'da verilen kararlarla lig tablosunun etkilendiği dönemi yaşadık birkaç haftadır. Ne kadar çok bağırılıp çağırılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki bunların meyvesi alınıyor. Yanlış düşünüyorsam, fikrimi değiştirmeye de açığım. Bunu bir şekilde otoritelerin göstermesi lazım. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. Yok maçlar yetirince uzatılmıyor diye tepki koyanların sonraki maçta yaşadıkları ortada" diye konuştu."BUGÜN İKİ TANE VAR'LIK PENALTI POZİSYON VAR"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bugün iki tane VAR'lık penaltı pozisyon var" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tanesi bizim penaltı pozisyonumuz. En azından VAR'a çağırılabilirdi. Kasımpaşa'nın da bir penaltı pozisyonu var. Seyreden arkadaşlar VAR'a çağırılması gereken bir pozisyon olduğunu belirtiyor. Şaşırıyoruz, bu ne kadar daha böyle devam edecek. Üstüne federasyonun disiplin ve hukuk kurularının aldığı enteresan kararlar var. Daha da enteresanı kart kararının değiştirilmesi. Hatalı karar olduğuna ben de katılıyorum. Medyamızda bu konuya değinilmemesi de enteresan geliyor. Bugün maç 1-0 iken kritik bir dakikada sizlere de sorduğum pozisyonda penaltı dediniz. Bize de öyle geldi. Şampiyonluk adayı takımlarının maçlarına bakıyorum. Orada VAR'a çağırılan pozisyonlar, bize çağrılmayanlar var. İnsan ister istemez farklı düşünüyor.""BİR MEKTUP YAZDIK TFF'YE, HENÜZ CEVAP VERMEYİ BİLE TENEZZÜL ETMEDİLER"Başkan Ali Koç, federasyona yazılan mektupla ilgili ise "Benim başkanlık döneminde asarız, keseriz demedik. Demek de istemiyoruz. Bu konulara en yapıcı, katılımcı şekilde yaklaşıyoruz. Samandıra'da yaptığımız son söyleşide de bazı söylemlerimiz olmuştu. Bir mektup yazdık TFF'ye, henüz cevap vermeyi bile tenezzül etmediler. Demek ki bizi dilimizi yabancı bir dil. Farklı bir dil kullanmamız gerekiyor. Haftalardır yaşanan şikayetler var, bu konularla yapıcı önerilerle yazılan mektuba Türk futbolunu yönetenler nezaketen bir cevap bile vermiyor. Demek ki çok meşguller. Türk futbolunun rekabetçi olmasıyla ya da altyapılarla uğraşıyorlar galiba! En azından mektubunuzu aldık diye bir görüş bile veremiyorlar. Biz de önümüzdeki seçenekler üzerinden hareket etmek zorundayız" şeklinde konuştu."ÖLÜMÜNE KADAR MÜCADELE EDECEK RUHA YAVAŞ YAVAŞ YAKLAŞIYORUZ"Ali Koç, fazla gol yediklerine de değinerek, "Bu sene Kasımpaşa'nın 100'üncü yıl dönümü. Nice seneler diliyorum. 100'üncü yıla gelmek önemli. Onlara mücadelelerinde başarılar diliyorum. Takımımıza dönersek; Biz aranın bize iyi geleceğini düşünürken, sakatlar döndü ama Covid vakaları oldu. Bugün bazı arkadaşların kısmi sakatlıkları vardı, oynadılar. Buna rağmen iyi mücadele ettiler. Doğru istikametteyiz ama gidecek daha çok yolumuz var. Bu forma için arma için sonuna kadar savaşacak, mücadeleci olan bu arma için ölümüne kadar mücadele edecek ruha yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu eksikti bunu oturtuyoruz. Gollü kazanmamıza sevindik. Önemli bir Alanya maçı öncesi kazandık. Ayrıca gol yemediğimize sevindik. Biz yememiz gerekenden fazla gol yiyoruz. Onu halledeceğiz. Belki devre arası bir iki dokunuşla çok iyi yere geleceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."HER TÜRLÜ HAMLEYİ ÇOK DÜŞÜNEREK YAPMAMIZ LAZIM"Ali Koç transferle ilgili ise "Bizim bir yoğurt yiyişimiz var. İmza atılana kadar oldu, olacak veya düşünüyoruz demiyoruz. Bir, iki mevkiiye ihtiyacımız var. Bu limit ve kontenjan çerçevesinde ele alınması gereken konular. Sportif direktörümüz, hocamız ve scout bize bir şeyler sundular. Buna karar vereceğiz. Transfer döneminde maçlar olmazdı eskiden şimdi fazla maçlar var. Bizim yaşadığımız inişler gibi diğer takımlar da yaşayacak. Her türlü hamleyi çok düşünerek yapmamız lazım" dedi.

Koç, bir basın mensubunun "TFF'ye mektup için başka bir iletişim kurma planınız var mı?" sorusunu ise "İnşallah dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız" diye cevapladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN