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Ali Koç: "O, 250 milyon Fernerbahçe Spor Kulübü'nün hiç bir ihtiyacını karşılayamıyor"

Fenerbahçe'nin Antalya kampı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

12.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:13
Ali Koç:

'nin kampı

Başkanı 'un basın toplantısı ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ali Koç: "O, 250 milyon Fernerbahçe Spor Kulübü'nün hiç bir ihtiyacını karşılayamıyor"
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