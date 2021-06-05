Ali Koç: "Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşmemiz olmadı"
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Ali Koç: "Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşmemiz olmadı"

Ali Koç: 'Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşmemiz olmadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktörlük ile ilgili son dönemlerde adı geçen isimlerden Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile ilgili bir görüşmeleri olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktörlük ile ilgili son dönemlerde adı geçen isimlerden Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile ilgili bir görüşmeleri olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler konusunda geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in Ceo'su Mustafa Eröğüt ve futbol adamı Önder Özen'in isimleri ön plana çıkmıştı. Konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın karara bağlanmasının ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi. Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, iki isimle de görüşmeleri olmadığını kaydetti. Başkan Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ali Koç: "Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşmemiz olmadı" - Haberler Spor
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