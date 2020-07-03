Ali Koç, mahkemeden çıkış yaptı
- Ali Koç, mahkemeden çıkış yaptı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gerçekleşen davanın ara vermesi üzerine mahkeme salonundan ayrıldı.
03.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:59
- Ali Koç, mahkemeden çıkış yaptı
İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gerçekleşen davanın ara vermesi üzerine mahkeme salonundan ayrıldı. Koç'un, aradan sonra mahkemeye tekrar katılması bekleniyor.
Futbolda Şike Kumpası davasının 15. celsesinin 3. gününde davaya ara verilmesinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler salondan ayrıldı. Aradan sonra başkan ve yöneticilerin duruşmaya tekrar katılması bekleniyor.
Kaynak: İHA