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Ali Koç, maçı locasından takip etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı Euroleague müsabakasını locasından takip etti.

12.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:44
Ali Koç, maçı locasından takip etti

Kulübü Başkanı , Fenerbahçe 'nun Anadolu Efes ile oynadığı Euroleague müsabakasını locasından takip etti.


Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko'nun evinde Anadolu Efes'i ağırladığı müsabakayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç locasından takip etti. Müsabaka boyunca ayakta maçı izleyen Koç zaman zaman pozisyonlara tepki verdi. Ali Koç maç esnasındaki pozisyonlara bakmak için sürekli içeriye girerek televizyondan pozisyon tekrarlarına baktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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