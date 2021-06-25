Ali Koç listesi! Ali Koç yönetim kurulu listesi kimler var? FB Başkan adayı Ali Koç yönetim listesinde hangi isimler bulunuyor?
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Ali Koç listesi! Ali Koç yönetim kurulu listesi kimler var? FB Başkan adayı Ali Koç yönetim listesinde hangi isimler bulunuyor?

Ali Koç listesi! Ali Koç yönetim kurulu listesi kimler var? FB Başkan adayı Ali Koç yönetim listesinde hangi isimler bulunuyor?
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Fenerbahçe başkanı ve yeni başkan adayı Ali Koç'un listesinde kimler var merak edildi. Ali Koç listesi! Ali Koç'un listesinde hangi isimler var? Ali Koç'un yönetim kadrosu listesi ve isimler! FB Başkanı Ali Koç'un yönetim listesine kimler olacak?

Fenerbahçe'de yapılacak kongre öncesi Ali Koç yönetim listesini duyurdu. Fenerbahçe'de yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yöneticilerden Ömer Temelli ile Ahmet Ketenci, yeni yönetim listesinde yer alırken; Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman ve Metin Sipahioğlu ile yol ayrımına gidildi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş da yeni dönem için yedek üyeler arasında yer aldı. Peki, Ali Koçlistesi! Listede hangi isimler var? FB Başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesi ve isimleri!

ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİ

Fenerbahçe Başkanı ve yeni FB Başkan Adayı Ali Koç listesini paylaştı. Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

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Ali Koç listesi! Ali Koç yönetim kurulu listesi kimler var? FB Başkan adayı Ali Koç yönetim listesinde hangi isimler bulunuyor? - Haberler
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