Ali Koç listesi! Ali Koç yönetim kurulu listesi kimler var? FB Başkan adayı Ali Koç yönetim listesinde hangi isimler bulunuyor?

Fenerbahçe başkanı ve yeni başkan adayı Ali Koç'un listesinde kimler var merak edildi. Ali Koç listesi! Ali Koç'un listesinde hangi isimler var? Ali Koç'un yönetim kadrosu listesi ve isimler! FB Başkanı Ali Koç'un yönetim listesine kimler olacak?