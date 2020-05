Ali Koç: Ligler başlamadan tüm senaryolar belirlenmeli "Yasa dışı bahis futbol kulüplerinin ekonomisini daha da zorlayacak" "TFF'nin şimdilik yaklaşımına katılıyorum""Teknik direktörlük konusunda 3 ayrı isimle görüşüyoruz""Bonservissiz ve kiralık oyuncular şu anda ön plana çıkıyor""Önümüzdeki süreçte eskisi gibi ücretler ödenmeyecek""Obradovic...

Mustafa AKIN/ İstanbul, –Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle online olarak Yüksek Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma yasağı bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak katıldığı toplantı FBTV ve kulübün sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bahis konusunun hassas olduğunu ve yasa dışı bahsin futbol kulüplerinin ekonomisini daha da zorlayacağını dile getirdi. Ali Koç, liglerin başlama tarihinin yaklaştıkça tartışmaların arttığını ifade ederek, TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katıldığını, bütün kulüplerin ise en az haftada bir test yaptırması gerektiğini, bazı kulüplerin ise antrenmanlara hiç test yaptırmadan başladığını söyledi."YASA DIŞI BAHİS FUTBOL KULÜPLERİNİN EKONOMİSİNİ DAHA DA ZORLAYACAK"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bahis konusunun hassas olduğunu ifade erek şöyle konuştu: "Şöyle bir ilişki olduğu söyleniyor. Gelir seviyesi düştükçe oynanan bahis oranının arttığı söyleniyor. Türkiye, Avrupa'ya göre bahiste çok önde. Legal 6 bahis şirketi var Türkiye'de. Avrupa'da ise 5 büyük ligde yer alan kulüplerin en önemli gelir kaynakları bahis siteleriyle yaptıkları anlaşmalardan geçiyor. Son dönemde ülkemizde düzenleme var ama illegal bahis siteleri çeşitli yollardan reklamlar vererek ülkemizdeki insanlara ulaşıyor. Vatandaşlarımız da oynuyor ama kulüplerimiz oluşan gelirden hiç pay alamıyor. Avrupa ülkelerinin bahis gelirleri toplamı 30 milyar Euro. Bu pastadan kulüplere yüzde 10-15 düşüyormuş. Ülkemizde ise yasal bahis faaliyetlerinden elde edilen ise yaklaşık olarak 15 milyar Euro. Ancak kamu yetkililerinin açıklamalarından görüyoruz ki illegal bahis, legalin 5-6 katında. Bunların hiçbiri ne kulüplere ne de ülkemize katkı sağlamıyor. Bu pandemi zaten çok kötü koşulda olan futbol ekonomimizi daha da zorlayacak. Spor Bakanlığımız çok yeni düzenlemeler yaptılar. Bu sistem Avrupa standartlarına getirilirse tüm kulüplerimiz için 5-6 milyar Eoru'luk, devletimize ise 10 milyar liralık gelir getireceğine inanıyoruz. Zaten oynanan bahsin sisteme çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yabancı kulüpler bundan yararlanırken biz neden yararlanmayalım." "TFF'NİN ŞİMDİLİK YAKLAŞIMINA KATILIYORUM"Tarih yaklaştıkça görüşler, tartışmalar artıyor. Öncelikle Sancaktepe, Ümraniye, Galatasaray, Beşiktaş, Ankaragücü kulüplerine geçmiş olsun diliyorum. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. O da iyi durumda Burak gibi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e de geçirdiği ameliyattan dolayı çok geçmiş olsun demek istiyorum. Liglere başlayacağız dedikçe takımlarda korona hadiseleri çıkmaya başlıyor. Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Çünkü şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. Avrupa'daki diğer ligler başladıkça neler olduğunu göreceğiz. Zor bir karar. İşin sağlık ve ekonomik boyutu var. Biz bugüne kadar bu konuyla ilgili ne demişiz. Biz bu süreçte en az biz konuştuk. Mümkün oldukça görüş belirtmemeye özen gösterdi. Mart ayında Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında 17 nisan tarihini ifade ederken ben demiştim ki her türlü alternatifi değerlendirin. Her sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. 7 mayısta bir açıklama yaptık ve en önemli şeyin insan sağlığı olduğunu vurguladık. Liglerin devam edilmesi çabasını da anlayışla karşıladığımızı vurguladık. Devem etmesi durumunda ize bazı konulara açıklık getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugünden adının konması lazım, nelerle karşılaşabileceğimiz aşağı yukarı ortada. Maçların oynanmaya başladığı haftada bir spor adamı virüs kapıp kariyerini etkilerse ne olacak. Bu durumda sorumluluk hangi kurum ya da kişilerde olacak? Bunların bilinmesi lazım. Bütün bu hukuki sorumluluklara alternatif senaryolar ligler başlamadan belirlenmeli. Bütün takımlar en az haftada bir test olmak durumunda. Bazı kulüpler antrenmanlara hiç test yapmadan başladılar. 4 milyon Paund yatırım yapmış Premier Lig her kulübün tesislerinde test imkanı kuruyorlar. Bu parayı da federasyon kulüplere ödeyecek. Futbol kulüpleri olarak devlet imkanları sayesinde testlerimiz daha hızlı yürüyor ama bu soruların cevabı bulunmalı. Bu işin oldu bittiye gelmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Üyesi Nusret Ümit Akbil'in Gökhan Gönül'ün futbolu Fenerbaçe'de bırakmasını istiyorum şeklindeki ricasına, "İnşallah" diye cevap verdi."TEKNİK DİREKTÖRLÜK KONUSUNDA 3 AYRI İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"Liglerin ertelenme sürecinden önce teknik direktörlük için 3-4 isimle görüşme yaptıklarını dile getiren Ali Koç, "Bir teknik direktörle neredeyse anlaşmışken Avrupa Futbol Şampiyonası bir yıl ertelendi. Bu da çalışmalarımız sekteye uğrattı. Şu anda 3 ayrı isimle görüşüyoruz. Genç, disiplinli, profesyonel, çok iyi çalışan, Türkiye'yi iyi bilen ya da bu coğrafyaya adapte olabilecek, 40-50 yaşları arası ekonomik imkanlarımıza uyabilecek, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, çok değişik taktikleri deneyecek, cesur olacak, gençleri daha çok cesaretlendirebilecek türde bir isim arıyoruz. Sezon bitmeden gelebilme konusu önemliydi. Görüşmelerimiz devam ediyor, hiçbir acelemiz yok. Bu sezonu kurtaracağız diye gelecek sezonu da kaybetmek istemiyoruz" dedi."BONSERVİSSİZ VE KİRALIK OYUNCULAR ŞU ANDA ÖN PLANA ÇIKIYOR"Ali Koç, Ramazan Bayramı'nın ardından camiaya sesleniş programı yapacağını duyurarak, transferlere ilişkin, "Transfer çalışmamız FFP'den dolayı manevramız dar. Bonservissiz ve kiralık oyuncular şu anda ön plana çıkıyor. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz. Yabancı oyuncular bu sene FIFA'nın uygulayacağı transfer penceresi dolayısıyla farklı olacak. Bazı liglerin iptal edilmesi, virüsün getirdiği piyasada büyük imkanlar oluşacağını biliyoruz" diye konuştu."ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ESKİSİ GİBİ ÜCRETLER ÖDENMEYECEK"Önümüzdeki süreçte futbolcu maaşlarının düşeceğini ve eskisi gibi ücretlerin ödenemeyeceğini dile getiren Ali Koç, "Son dönemde takımın maaş konuları gündemde. Fenerbahçe Kulübü 2020-2021 sezonu için şubat ayına kadar bütün maaşları ödemiştir. Futbolcularımızda herhangi bir maaş indirimi, pazarlığı henüz başlamamıştır. Mart, nisan, mayıs bunların nasıl olacağını takımla yapacağımız görüşmeler ve birebir görüşmelerle geliştirmek istiyoruz. Herkes bu sezonu konuşuyor ama asıl sorun önümüzdeki sezon. Bu sezon maaşların 3'te 2'si ödendi" şeklinde konuştu."OBRADOVİC KALMAK İSTEDİĞİ SÜRECE BURASI ONUN EVİDİR"Ali Koç, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in kalmak istemesi durumunda yeni sözleşme imzalayacaklarını ifade ederek, 'Hocamız, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerindendir. Geçen sene THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kadar müthiş bir performans yakaladık. Havaya girdik, 'En kolay Dörtlü Final olacak.' dedik. Üç ayrı rekora imza atarak Dörtlü Final'e kaldık ancak müthiş başlayan sezon hiç beklemediğimiz, hocanın da kariyerinde daha önce hiç yaşamadığı eşi benzeri olmayan sakatlıklar neticesinde sezonu arzu etmediğimiz şekilde tamamladık. Muhteşem başlayan sezon çok kötü bitti. Yeni sezon çalışmalarına başladık. Hocamızın istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaptık. Avrupa'da ses getiren transferlerle takımımızı güçlendirdik. Hocamızın söylemine göre Fenerbahçe'de bulunduğu sezonlar içinde en iyi kadroyu kurduk. Ancak geçen senenin tam tersine bu sezon başlangıcımız kimsenin inanamayacağı, tahmin edemeyeceğimiz şekilde gerçekleşti. Bizler bile yaşadıklarımıza, gördüklerimize inanamıyorduk. Sezon başlangıcı beklentimizin tam tersi oldu. Çok kötü başlayan sezon haftalar içinde toparlanmaya başladı. THY Avrupa Ligi'nde play-off potasına girdik, Türkiye Kupası'nı aldık. Tam işler rayına otururken iptaller geldi. Belki de bu sezon devam edebilseydi hiç kimsenin beklemediği şekilde sezonu bitirebilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA