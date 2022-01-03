Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı? Ali Koç covid mi?

Son dönemde Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve yaptığı teknik direktörü seçimlerinden dolayı büyük eleştirilere maruz kalan Ali Koç, futbol severler tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından taraftarların hedefi haline gelen başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığı merak edilmekte. Futbolseverler konu ile ilgili internette "Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı?" sorularını araştırmakta. İşte konuyla ilgili detaylar

ALİ KOÇ KORONAVİRÜS MÜ?

Hemen hemen her maç istifaya davet edilen Ali Koç'un koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından başta Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF olmak üzere birçok Süper Lig Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi, ebedi dostu Galatasaray'ın bu konuda açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) January 3, 2022

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