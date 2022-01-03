Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı? Ali Koç covid mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı? Ali Koç covid mi?

Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı? Ali Koç covid mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dönemde vaka sayılarının artmasının ardından en çok etki gösterdiği yerlerden birisi de spor müsabakaları oldu. Daha önce birçok spor insanının koronaya yakalanmasının ardından liglere ara verilmiş ve vaka sayılarının büyük oranda düşmesinin ardından ligler tekrardan başlamıştı. Son dönemde birçok takımda covid vakaları gözlemlenmekte bunlardan birisi de Fenerbahçe oldu. Peki, Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı?

Son dönemde Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve yaptığı teknik direktörü seçimlerinden dolayı büyük eleştirilere maruz kalan Ali Koç, futbol severler tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından taraftarların hedefi haline gelen başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığı merak edilmekte. Futbolseverler konu ile ilgili internette "Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı?" sorularını araştırmakta. İşte konuyla ilgili detaylar

ALİ KOÇ KORONAVİRÜS MÜ?

Hemen hemen her maç istifaya davet edilen Ali Koç'un koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.

Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı?

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından başta Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF olmak üzere birçok Süper Lig Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi, ebedi dostu Galatasaray'ın bu konuda açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı?

Ali Koç koronaya mı yakalandı? Ali Koç koronavirüs mü? Ali Koç korona mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı

 Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi

 Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı

Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title