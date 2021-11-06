Ali Koç: "Konuşacaklarımı konuşmamaya kadar verdim" - Haberler Spor
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Ali Koç: "Konuşacaklarımı konuşmamaya kadar verdim"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Ali Koç: "Konuşacaklarımı konuşmamaya kadar verdim" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan eleştiriler ve divanda gerçekleşen tepkiler üzerine, "3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum.

- Ali Koç: "Konuşacaklarımı konuşmamaya kadar verdim"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan eleştiriler ve divanda gerçekleşen tepkiler üzerine, "3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştirileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki olarak konuşmama kararı aldı. Koç, "5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Ali Koç: Konuşacaklarımı konuşmamaya kadar verdim

Ali Koç: Konuşacaklarımı konuşmamaya kadar verdim

Ali Koç: Konuşacaklarımı konuşmamaya kadar verdim

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor Haberleri
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