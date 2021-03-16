Ali Koç: "Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek"

Koç Holding Başkan vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı kabul programına katıldı. (3)

Ali Koç: "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek"

Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"

Ali Koç: "10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz"

Ali Koç: "Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey