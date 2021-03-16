Ali Koç: "Koç ile Ford Motor Company'nin iş birliği topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor"
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Ali Koç: "Koç ile Ford Motor Company'nin iş birliği topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor"

16.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54

Koç Holding Başkan vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı kabul programına katıldı.

Koç Holding Başkan vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı kabul programına katıldı. (2)

"Koç ile Ford Motor Company'nin iş birliği topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor"

Ali Koç: 'Koç ile Ford Motor Company'nin iş birliği topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor'
Ali Koç: 'Koç ile Ford Motor Company'nin iş birliği topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor'
Ali Koç: 'Koç ile Ford Motor Company'nin iş birliği topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor'
Ali Koç: 'Koç ile Ford Motor Company'nin iş birliği topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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