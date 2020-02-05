Ali Koç: "Kırklarelispor'un 3 Süper Lig ekibini yenmesi kolay iş değil"

05.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:08

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Süper Lig ekibini elemesinin önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin bugün Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la yapacağı ilk maç için geldiği kentte, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Koç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir kadın Koç'un yanına giderek "Ben koyu Fenerbahçeliyim başkanım ama bugün Kırklarelispor olarak sizi yeneceğiz. Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklarelisporluyum." dedi. Koç ise kadına gülümseyerek "Ben de koyu Fenerbahçeliyim." cevabını verdi.

Daha sonra kulüp binasına geçen Koç, GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan bilgi aldı.

Kırklarelispor ve Fenerbahçe'nin çok heyecanlı olduğunu ifade eden Koç, güzel bir karşılaşma olacağına inandığını söyledi.

Maçın dostluk içerisinde geçeceğine inandığını vurgulayan Koç, "Haftaya Kırklarelispor'u ağırlayacağız. Dışarıda bir hanımefendi 'Çok hasta Fenerbahçeliyim, ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz kazanalım ligde siz şampiyon olun.' dedi. Ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum, 3 Süper Lig takımını eledi. Bizi elemeyin de... Her şey bir yana çok güzel bir misafirlik gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Can ise geceden bu yana taraftarların heyecandan uyumadığını belirtti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Daha sonra Vali Osman Bilgin'i makamında ziyaret eden Koç, Kırklarelispor'un başarısının tesadüf olmadığını ifade etti.

Kırklareli'nde çok sayıda Fenerbahçe taraftarı olduğunu, kentte çok güzel karşılandıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

"İnşallah maç da sağ salim biter. Sonuç ne olursa olsun kesin bir konu var oda dostluğun kazanacağı. Biz de haftaya sizleri ağırlayacağız. Kırklarelispor'u İstanbul'da ağırlamak için dört gözle bekliyoruz. Kırklarelispor'un buralara gelmesi ve 3 Süper Lig ekibini yenmesi kolay iş değil. Birini elersin tesadüf dersin ama 3 tane elemek tesadüfle anlatılacak bir durum değil. İnşallah ikinci dileğiniz gerçekleşmez. Kırklarelispor'u ne kadar sevmemize ne kadar yakın hisler taşımamıza rağmen Fenerbahçe, Türkiye Kupası yoluna devam eder."

Konuşmaların ardından Koç, Vali Bilgin'e Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti. Vali Bilgin de Koç'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA