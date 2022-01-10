Ali Koç: Kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran

" Türkiye'de sabır yok"

"Hoca değişikliğine gitmek bizim için hayal kırıklığı oldu"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizim kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran. Bu da Fenerbahçe ve Türk futbolu için de bir ilk olur. Haziranda gelecek hocayı şimdiden belirlemek" dedi.

Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı: "Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında üç üç üç ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan. Bizim tercih ettiğimiz kişiler haziran ayında gelmeyi tercih ediyorlar."

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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