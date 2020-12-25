Ali Koç, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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Ali Koç, İYİ Parti'yi ziyaret etti

25.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:02
Ali Koç, İYİ Parti'yi ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Akşener'e Fenerbahçe forması hediye eden Ali Koç, "Klasik çubuklu formanın yerine kadınların daha çok beğendiği altın rengi formamızı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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