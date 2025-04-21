Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifa edeceği yönündeki iddialar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından hem taraftarlar hem de spor kamuoyu, Ali Koç'un geleceğiyle ilgili net bir açıklama beklemeye başladı. "Ali Koç istifa mı ediyor?", "Ali Koç başkanlık görevini bırakacak mı?" gibi sorular sosyal medya platformlarında ve haber bültenlerinde sıkça gündeme geliyor. Peki, Ali Koç gerçekten istifa edecek mi? Ali Koç başkanlık görevinden ayrılmaya mı hazırlanıyor? İşte, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifa iddialarıyla ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri ve tüm merak edilenler…

ALİ KOÇ İSTİFA ETTİ Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifa ettiği iddiaları, son günlerde spor kamuoyunun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından, Ülker Stadyumu'nda yükselen "Ali Koç istifa" tezahüratları dikkat çekti. Taraftarların tepkisi sosyal medyaya da yansırken, kulüp yönetiminde hareketli saatler yaşandı.

Ali Koç istifa etti mi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu 21 Nisan Pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sadece son maçın değerlendirilmediği, aynı zamanda yaklaşan Yüksek Divan Kurulu toplantısı ve kulübün genel durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ali Koç

Gözler şimdi, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Başkan Ali Koç'un bu toplantıda hem kulübün geleceği hem de kendi göreviyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.