"Ali Koç istifa edecek mi?" sorusu, Fenerbahçe taraftarlarının ve futbol kamuoyunun gündemindeki en sıcak başlıklardan biri haline geldi. Son haftalarda alınan sonuçlar, tribünlerde artan tepkiler ve sosyal medyada yükselen istifa çağrıları sonrası gözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına çevrildi. Peki, Ali Koç istifa edecek mi? İşte detaylar...

ALİ KOÇ İSTİFA EDECEK Mİ?

Ali Koç şu an itibarıyla istifa etmedi. Fenerbahçe Başkanı, görevine devam ettiğini ve mücadelesini sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu. Özellikle Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kayseri spor maçında yaşanan puan kaybı sonrası tribünlerden yükselen "Ali Koç istifa" sesleri büyük yankı uyandırmıştı.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Yıldırım Ali Koç 2 Nisan 1967 yılında Şişli, İstanbul'da doğmuştur. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve Koç Holding yönetim kurulu başkan vekilidir. Aynı zamanda Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yürütmektedir. Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur gibi önde gelen şirketlerin yönetim kurulu başkanıdır.

Ali Koç, Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin oğludur. 1985 yılında Londra'daki Harrow School'dan mezun olmuş, lisans eğitimini Rice Üniversitesi'nde işletme üzerine tamamlamıştır. Ardından Harvard Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yapmıştır.

JP Morgan, American Express Bank ve Morgan Stanley gibi önde gelen finans kurumlarında çalıştıktan sonra 1997'de Koç Holding'e katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 2012'de Ford Otosan, 2017'de Yapı Kredi Bankası'nın yönetim kurulu başkanlığına getirilmiştir.

Ali Koç, Bank of America'nın Küresel Danışmanlık Komitesi'nde yer almış, 2022'de Birleşik Krallık tarafından Britanya İmparatorluğu Nışanı (CBE) Onursal Komutanı olarak ödüllendirilmiştir. Ayrıca, URAK, Endeavor, DEİK ve TÜSİAD gibi önemli sivil toplum kuruluşlarında yönetici pozisyonlarında yer almaktadır.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucularındandır ve 2004-2017 yılları arasında bu derneğin başkanlığını yapmıştır. Fenerbahçe SK yönetimine ilk kez 2006 yılında giren Ali Koç, Aziz Yıldırım'la birlikte çalışmış ve asbaşkanlık yapmıştır. 2018'de Fenerbahçe Başkanlığı için aday olmuş, 3 Haziran 2018'de 16.092 oy alarak başkan seçilmiştir.