Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un canlı yayın programı duyuruldu. Koç, 7 Mayıs Çarşamba günüTRT Spor kanalında canlı yayına katılacak. Yayında gündeme dair konuları ele alacak olan Koç'un, stadyum yenileme projesi, altyapı yatırımları ve finansal yapı gibi konuları öne çıkaracağı ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış için belirlenen takvimi paylaşacağı bekleniyor. Peki, Ali Koç istifa açıklaması mı yapacak?

ALİ KOÇ İSTİFA AÇIKLAMASI MI YAPACAK?

İddialara göre Ali Koç'un tüm eleştirilere rağmen görevini sürdüreceği konuşuluyor. Konuşmasında özellikle stadyum yenileme projesi ve diğer altyapı yatırımları gibi büyük hedefleri öne çıkarması bekleniyor. Finansal yapının sağlam bir disiplinle kontrol altına alındığını ifade ederek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış için belirlenen takvimi paylaşacak. Jose Mourinho'nun durumu hakkında net açıklamalar yapacak ve gelecek sezonun transfer stratejisine dair ipuçları verecek.

ALİ KOÇ CANLI YAYIN NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü'ndenyapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Başkan Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak.