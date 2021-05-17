Ali Koç ile Acun Ilıcalı'nın tartıştığı iddiası

Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Acun Ilıcalı arasında bir gerilim yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ilıcalı, "Fenerbahçe kulübünün içine fitne sokma amaçlı yapılan art niyetli ve yalan dolu bir haberdir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Acun Ilıcalı arasında Alanya deplasmanında bir gerilim yaşandığı öne sürüldü. Bahsi geçen haberde Başkan Ali Koç'un sakatlığı bulunan Mesut Özil'le ilgili "Acaba oynar mı?" sorusuna Ilıcalı'nın "Oynayacak, ben konuştum" cevabını verdiği ve Koç'un da buna "Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun?" diyerek çıkıştığı ifade edildi.

"ART NİYETLİ VE YALAN DOLU BİR HABERDİR"

Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Acun Ilıcalı cephesinden beklenen açıklama geldi. Ali Koç ile aralarında geçtiği öne sürülen diyaloğu kesin bir dille yalanlayan Ilıcalı, "Sercan Hamzaoğlu denen şahsın bugün hakkımda yaptığı haber belli ki bir plan dahilinde Fenerbahçe kulübünün içine fitne sokma amaçlı yapılan art niyetli ve yalan dolu bir haberdir. Haberde geçen her konu yalan olduğu için genel bir yorum yapmam gerekiyor. Başkanımız Ali Koç ile aramızda bahsi geçen konuların hiçbiri olmadığı gibi kendisi beni 2 gün önceki Kayseri maçında uçağında misafir etmiştir. Futbolcularımızla yenen ve takım içi birlikteliğin ispatı olan bir yemeğin Sivas maçından bir gün önce gibi gösterilmesi art niyetin kesin bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

"BU ÇİRKİN ZİHNİYET AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Açıklamasının devamında Fenerbahçe için düzenlediği kampanyalara atıfta bulunan Ilıcalı, şu satırlara yer verdi: "Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum. Gerek başkanımızın gerek taraftarımızın bunu fazlasıyla takdir etmesi de beni çok mutlu ediyor ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler. Emre Belözoğlu'nun zor bir donemde takımımızı 8 puan gerideyken devralması, takımımızın şampiyonluğu kıI payı kaçıracak kadar iddialı yere gelmesi ve camiaya ümit veren bir futbol oynatması da belli ki birilerini oldukça tedirgin etmiş ve nasıl termine ederiz hesapları başlamış. Fenerbahçeli taraftarlar olarak birlik ve beraberlikle çok güzel günlere ulaşacağımızı biliyoruz. Ben de taraftarı olduğum bu güzel kulüp için ne gerekiyorsa gözümü kırpmadan yapmaya devam edeceğim ve bu çirkin zihniyet amacına asla ulaşamayacak."