Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor Maçından Sonra Soyunma Odasında Futbolcuları Fırçaladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının sonunda soyunma odasına inerek "Kendinizden utanın. Bazı futbolcular bu kulüpte oynamayı hak etmiyor." dedi.
Akhisar yenilgisi sonrası soyunma odasına inen ve yarım saatten fazla takımla konuşan Başkan Ali Koç'un sert ifadeler kullandığı öğrenildi. Koç'un futbolculara yaptığı konuşmada en çok dikkat çeken ifadelerden biri "Utanın" oldu.
Taraftarın bu kadar kötü geçen bir sezona rağmen dört bir yandan otobüslerle deplasmanlara gelip tribünleri doldurduğunu vurgulayan Koç, bazı oyuncuların bu kulüpte oynamayı hak etmediğini söyledi. Başkan'ın konuşmada birçok futbolcu ile ilgili radikal kararlar alacağının altını çizdiği de öğrenildi. Akhisar maçı sonrası otobüsle dönme kararının ise özellikle bazı yabancı oyuncularda ciddi rahatsızlık yarattığı ve bu uygulamanın eleştirildiği ifade edildi.
VOLKAN BALLI DÖNÜYOR
Öte yandan yönetim, Samandıra'yı ve takımı toparlamak için sonunda harekete geçti. Bu çerçevede eski idari menajer Volkan Ballı ile görüşme gerçekleştirildi. Daha önce 100. yıl şampiyonluğu olmak üzere birçok önemli başarıda imzası bulunan Ballı ayrıca taraftar grupları üzerinde de etkin bir isim. Onur Başar'ın yerine görev alması beklenen Ballı'nın tecrübesiyle Samandıra'ya çeki-düzen vermesi hedefleniyor.
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Bir Beşiktaşlı olarak Fener''e üzüldüm. Bir zamanlar bize kafa tutan takın şimdi ne halde vah vah vah. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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defol git ali koçCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Fenevliler TRT 3 sporra alışmaya başlayın artıkCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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YAZIK oldu onların küme kalmasını allah istedi yapacak birşey yok kaderleri bu razı gelmelilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VAY BBBBEEEEE AZİZ YILDIRIM MUMLA ARANIYOOOO ŞİMDİİİİCevap Yaz Yayından Kaldır