: Ali Koç: "Hakkımızı istiyoruz"

12.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:35

Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Belek Kültür Merkezi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı - "Hakkımızı istiyoruz"

Sarı-lacivertli kulübü başkanı, "İki bankayla yapılan anlaşmalarda geç kalma mı söz konusu?" sorusuna ise şu şeklide yanıt verdi:

"Sizi de bu konuyla bilgilendirmişler, Fenerbahçe geç kaldı intibası oluşturulmaya çalışılıyor. Bilhassa Türkiye'nin iki büyük grubunda bunu pompalayacaklar. Uzamasının nedeni, daha cuma günü görüldü. Benim duyduğum lehte karar çıkmış, bekletmişler. Bunu bir sarmala sokup, yok Fenerbahçe geç kaldı, esastan değil usülden takılıyor gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun için bugün basın toplantısı yapıyoruz. Bu yolda giderlerse çok büyük sıkıntı olur. Bizim istediğimiz atla deve değil, hakkımızı istiyoruz. Onun için size dünden beri bunu sorun, bunu işleyin diyorlar. Aynı iki gün önce 'harcama limitlerini şu kadar aştıyı işleyin' dedikleri gibi. Üzücü ama iyi olmaz onu söyleyeyim size. Bu dünyanın sonu değil, bir iki transfer ama o kadar gözleri rekabet hırsıyla ve Fenerbahçe karşıtlığı ile bürünmüşki ne yapıp yapıp bizim önümüzü kapatmaya çalışıyorlar. "

Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile yaptığı görüşme

Ali Koç, Zorlu Center'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile yaptığı görüşmeye açıklık getirdi.

Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Bu toplantıdan çıktıktan sonra 30'un 40'a çıktığını da iddia ediyorlar. Açıp sordunuz mu federasyona bu böyle oldu mu diye. Dolayısıyla kudret falan yok. Böyle bir talep yok ortada. Zorlu, keşke onu Divan'da yapsaydık da daha fazla Divan'ın reklamı olsaydı. Ahmet Zorlu'dan gidip komisyon isteyeceğim, bir yerin ancak bu kadar reklamı yapılabilir. Dolayısıyla biz Zorlu'da niye toplandığımızı açıkladık, bir daha açıklayayım. Bunu sorgulayan insanların çoğu, geçmiş reflekslerinden, yaptığı hareketlerden kuşkulanıp herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Bizim o zaman 12. hafta 6 maç kazanmışız, 6 maçın da hakemi bir sonraki maç atanmamış. 6 maç puan kaybettiğimiz her seferinde atanmış ki bunlardan iki tanesi çok tartışılmış. Biri Kayseri maçı, Kayseri maçında da fahiş hatalar vardı. Fahiş hatalar olsun, olmasın çok tartışıldı kanallarda. Anti Fenerbahçeliler de tartıştı ama hakem atandı. O hafta 3 maç vardı çok tartışılan, öbür ikisinin hakemi atanmadı, bizimkisi atandı. Biz de 'yeter artık, dalga mı geçiyorsunuz kardeşim' dedik. Bu konuda Nihat Bey'den bir toplantı talebimiz oldu. Nihat Bey de MHK'nin bunu anlatmasının daha doğru olacağını, kendisinin konuyu incelediğini söyledi. Bize randevu verildi. Tarihin de unuttum, saat 2'ye o gün bizim kendi yönetim kurulumuz vardı. Başka güne yapalım dedik, takvimler sıkışık olduğu için 'Zorlu'da olur mu' dendi, 'daha iyi olur dedik' gittik. Orada da konuştuğumuz tek konu buydu, hakem atamaları. Çıkarken de bize 30'dan 40'a çıkacağı söylendi. Bir iki gün içinde de çıktı. Bizim görüşmemiz daha gerçekleşmeden bu konuyla ilgili orada bize söylendi. Böyle mi değil mi açın sorun."

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ın atamaları nasıl yaptığını anlattığını aktaran Koç, "Tatmin olduğu dediği konu herhalde şu konu. Bir mantık uygulanarak yapılıyor. Nedir o mantık, gözlemci form dolduruyor, bilgisayar da puan veriyor. O puan şu rakamın altındaysa atanmıyorsun, üstündeyse atanıyorsun. Bu bir mantık. Ama gözlemci bir kişi, canlı bizimle maç seyrediyor. Genelde bizim oturduğumuz yerde oturuyor. Hakem ve gözlemci dünyasında da ahbap-çavuş ilişkisi var. Birkaç sorduk bizle ilgili hakemlerin puanlarını, puanlarda mantık yok. O, o maçta bu puanı alıyorsa bu, bu maçta bu puanı alamaz. Ama bir mantık çerçevesinde yapıldığı konusunda tatmin olduk ama sonuçların doğru olmadığını da söyledik. Hatta şunu da önerdim, bir kişi ile olmaz, bir kişi canlı seyretsin, bambaşka bir kişi aynı formu bir-iki gün sonra televizyondan seyretsin, doldursun, bilgisayara verin, averajını alın, bunu da açıklayın. Koyun web sitesine. O zaman gözlemciler de bilir ki vatandaş takip ediyor kime ne puan verildiğini. Çok daha şeffaf olur. Olur mu yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Tamamen içeriği bu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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