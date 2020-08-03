Ali Koç: "Futbolda bir dizi açıklamalarımız olacak"
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Ali Koç: "Futbolda bir dizi açıklamalarımız olacak"

Futbol A Takımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yoğun çalışmalarımız neticesinde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak.

Ali Koç:
03.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:05

Futbol A Takımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yoğun çalışmalarımız neticesinde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili" dedi.

Fenerbaçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geleneksel bayramlaşma törenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Öncelikle herkesin bayramını kutlayan Koç, ardından yeni sezon öncesi futbol şubesi başta olmak üzere basketbol ve voleybol şubeleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"BERABER OLMAYI ÖZLEMİŞİZ"

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törenle ilgili konuşan Başkan Ali Koç, "Öncelikle bu töreni gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla iki Yüksek Divan Kurulu toplantısını ve Ramazan Bayramı'nda geleneksel toplantıları yapamadık. Bu bayramda bu töreni yapalım diye çok evvelden belirlemiştik. Bekle, gör modundaydık. Rakamlar ne çok artıyor, ne çok azalıyor. Buna rağmen kucaklaşamasakta beraber olmak, yumruk tokuşturmak, dirsek tokuşturmak, çocukları, büyükleri, sporcularımızı görmeye ihtiyacımız var, dedik. Devletin verdiği tüm uyarıları da göz önünde bulundurarak, tüm tedbirlerimizi aldık. Yanılmıyorsam 500 kişinin katıldığı bir bayramlaşma töreni oldu. Hiç yoktan daha iyidir diyorum. İyi ki de bu kararı verip, arkasında durmuşuz. Beraber olmayı özlemişiz. Burada en hoşuma giden mevzu ise; 7'den 70'e kongre üyesi, Fenerbahçe taraftarı aileleri ile büyükleriyle, anneanneleriyle, babaanneleriyle, dedeleriyle katılmalarıydı. Bayramlaştık, fotoğrafları çektirdik, konuşmalarımızı yaptık. Çok şükür her şey yolunda geçti. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin, tüm Türk milletinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. İnşallah sağlık, huzur, refah, barış, bereket içinde daha nice bayramları, hep beraber kucaklayabiliriz" diye konuştu.

"FUTBOLDA BİR DİZİ AÇIKLAMALARIMIZ OLACAK"

Futbol, basketbol ve voleybol şubelerinde yapılan çalışmalar hakkında sarı-lacivertlilerin başkanı, "Bu sene sportif açıdan da değişik bir sene oldu. Pandemi dolayısıyla hiç alışık olmadığımız tarihlerde maçlar yaptık. Hiç alışık olmadığımız gibi bazı branşlarda ligler iptal edildi. İyi gittiğimiz branşlar vardı ama yaşayarak bazı şeyleri gördük, öğrendik. Şimdi yeni sezon çalışmalarımız başlıyor. Bilhassa futbol herkesin ilgisini çekiyor. Merakla bekleniyor. Basketbol ve voleybol şubemizde kadın ve erkeklerde her şey tamam. Çoğu açıklandı. Şimdi var gücümüzle çalışıp, sezona hazır olmak amacındayız. Futbola gelince de yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili. 8 Ağustos'ta sağlık testleri başlıyor. Testler bitince birkaç gün sonra topbaşı olacak, Topuk Yaylası'nda. Amacımız mümkün olduğu kadar önümüzdeki sezon Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımında mücadele edecek oyuncuların; kalacaklar, gidecekler, gelecekler, hepsini ağustos ayı içerisinde sonuçlandırmak. Bunda başarılı olabilirsek, tam hazır olabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK ARZUM KOMBİNELERE YOĞUN İLGİNİN YİNE GÖSTERİLMESİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Pandemiyle ilgili, maçlar nasıl oynanacak? Ne şartta oynanacak? Ne tedbirler alınacak? Herhalde açılış tarihine yakın bir zamanda TFF yapacağı istişarelerle bizlere açıklayacaktır. Bizim amacımız, ümidimiz, arzumuz, sezonun seyircili başlaması. Buna istinaden bu sene en büyük değişiklik, kombine alacaklarla ilgili 6 maç daha fazla var. Seyircili oynanacaksa, bu herkes açısından yeni bir gelişme. Bence olumlu bir gelişme. Her anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabi oyuncular açısından bunun külfeti de olacaktır, getirisi de olacaktır. İnşallah getirisi külfetinden çok daha fazla olur. Şartlar ne olursa olsun benim Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan olarak Yönetim Kurulunu temsilen, tüm profesyonellerimizi temsilen en büyük arzum bu kombinelere son iki senede gösterilen yoğun ilginin şartlar ne olursa olsun yine gösterilmesi. Çorbada herkesin tuzu olsun mantığıyla rica ediyorum, normal zamandaymış gibi desteklerini sürdürmeleri. Bu vesileyle inşallah önümüzdeki sezon hepimiz açısından hayırlı uğurlu, sarı lacivert başarılarla dolu bir sezon olur. Tekrar bayramınız kutlu olsun."

(İHA)

Kaynak: İHA

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