Ali Koç: "Fenerbahçeliyseniz bu formanın bu kulübün başarısını hep istersiniz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.