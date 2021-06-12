Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün bünyesinde faaliyet gösteren Maltepe şubesinin genel kuruluna katıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün bünyesinde faaliyet gösteren Maltepe şubesinin genel kuruluna katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün bünyesinde faaliyet gösteren Maltepe şubesinin genel kuruluna katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gülsuyu Stadı'nda gerçekleştirilen ve 350 üyenin oy kullandığı genel kurulda tek aday olarak seçime giren Behram Kaçar, üst üste ikinci kez başkanlığa seçildi.

Ali Koç'un yanı sıra yöneticiler Burak Çağlan Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Sertaç Komsuoğlu ve Turhan Şahin genel kurulda üyelerle bir araya gelerek sohbet etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Koç, 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısında seçilmesi halinde temsilci üyelerin kongre üyeliğine geçişini kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirterek, "Delegeler 2 bin 900 küsur temsilci üyeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel kurulunda temsil edecekler. Dolayısıyla aslında bir kongre üyesinden çok daha büyük sorumlulukları var. Sadece kendileri için değil binlerce kişiyi temsilen kongrede bulanacaklar." ifadelerini kullandı.

Maltepe şubesinin genel kurulunun hayırlı olmasını dileyen yönetici Sevil Zeynep Becan ise "Şube, bildiğiniz gibi derneklerden farklı. Şubelerin tüzel kişilikleri yok. Yönetim kuruluna bağlı aktivitelerini sürdürüyorlar. Bugün sadece temsilci üyelerimizin katıldığı genel kuruldan kulübün 3 yılda bir yapılan seçimli genel kurulunun delegeleri seçiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan