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Ali Koç: "Federasyonun Türk futboluna faydası hakkında şüphelerim var"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlardan dolayı futbolun paydaşları arasında kopuk olduğunu ifade etti.

Ali Koç:
18.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:17

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlardan dolayı futbolun paydaşları arasında kopuk olduğunu ifade etti. Başkan Koç aynı zamanda sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçelililerin zihninde unutulmaz bir yere sahip olduğunu ifade ederken, TFF'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Türk futboluna faydası ile ilgili ciddi şüphelerinin olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen Online Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe TV'nin rakip kanallardan çok daha önde olduğunu söyleyen Koç, basketbol takımı ile alakalı, "30 milyon dolarlı bütçelerden 18-20 milyon doları bütçelere indik. Basketbol şubesinin açığı futbolun yarısı kadardır. Semih Özsoy ve Maurizio Gherardini, 15 gün içinde bana göre müthiş iş çıkardılar. Basketboldan anlayanların heyecanlanacağı marka bir ismi kısa zamanda takımın başına getirdik. Hocamızla beraber bu 3 isim kadro yapılanmasını yaptı. Sonuçlandırmak için 1-2 adım daha kaldı. Maliyet performans açısından yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

"Transferlerden verim alamadık"

Yönetime geldikleri ilk sezonda transferlerden verim alamadıklarına katıldıklarını dile getiren Ali Koç, "Bu sezon iyi bir profilde takım kurduk ama şanssızlıklarla şampiyonluk yarışından koptuk. Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Türk oyuncularda aidiyet duygusunu işlemek mümkün. Yanlış kararlarla yaptığımız transferlerden dersler aldık, tecrübe kazandık. Ekonomik şartlarımız her anlamda bizi kısıtlıyor. Artık yüksek transfer ücreti vermek hiçbir kulüp için söz konusu değil. İyi bir transfer portföyümüz var. Pandemi finansal olarak sıkıntılara oluşturuyor. Bizim gibi kiralamaya giden kulüpler için pandemi fırsat oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçelilerin zihninde unutulmaz bir yere sahiptir"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçelilerin zihninde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Koç, "Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin zihninden unutulmaz bir yere sahiptir. Onun Fenerbahçe için verdiği mücadelenin boşa gitmemesi ve anlam kaybetmemesi için bu duruşmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Bizden sonra gelecek nesillere bunu unutturmamak bizim görevimiz" diye konuştu.

"Bazı oyuncularımıza teklifler var"

Bazı futbolculara ilgi ve teklifler olduğunu belirten Ali Koç, "Bunun dışında kiralama ve bonservisi olmayan oyunculara odaklanıyoruz. Bonservisi olmayan oyuncuda da imza parası istiyor. Bu para UEFA'nın matematiğine girmiyor ama bizim cebimizden çıkıyor. Bizim ana hedefimiz yaş ortalamasını, maaş bütçesini indirmek, omurgayı oluşturmak, Türklere odaklanmak. Bonservissiz oyunculara odaklanmak veya kiralayarak ilerlemek. Altyapıda konusunda kısa vadede en önemli amacımız takımları kuvvetlendirmek. İkincisi hocaları kuvvetlendirmek. Üçüncüsü de 12 aylık zaman içinde tesislerimizi hem altyapı hem A takım beraber çalışacağı bir hale getirmek. Samandıra'yı genişletmek birinci ihtimal. Samandıra'da devlete ait bazı parseller var. Bu opsiyonları da çalışıyoruz. 2. bir ihtimalde yeni bir yerde bunu yapmak. Hem devletten hem Fenerbahçeli iş adamlarından destek göreceğimizi de biliyorum. İlgili bakanlıklar bizim gibi kulüpleri teşvik edecek, cesaretlendirecektir" şeklinde konuştu.

"Harcama limitlerini lisans kurulu hesaplıyor"

Fenerbahçe'nin harcama limitleri ile alakalı konulara değinen Başkan Koç, "Buradaki ana unsurlardan biri bizi diğer kulüplerden farklılaştırma, ana para hesaba katılıyor. Bunun mantığı yok. Biz zaten ana parayı ödeyemiyoruz. Ana paranın harcama limitinde olmaması lazım. Bu harcama limitleri hesabında tutuluyor. Harcama limitlerini lisans kurulu hesaplıyor. 18 kulüp harcama limitlerini yapısal olarak çalışabilir hale gelmesi için öneri sunduk 8-9 maddelik. 18 kulüp bunda hemfikirdi. 1 kulübün burada maddelerden birinde farklı bir görüşü vardı, not edip federasyona yolladık. Aradan bunca zaman geçti ve bu bekletildi. Harcama limitleri ne kadar aşılması gerekir, faizler nasıl uygulanmalı. Temmuz ayına geldik ne hikmetse bir şeyler oldu 18 kulüp 17 kulübe düştü. 17 kulüp bir yanda 1 kulüp bir yanda ve hep o 1 kulübün söylemleri ön plana çıkıyor. Harcama limitlerinin tekrar yapılanması gerektiğini baştan söylemiştik. 4 ay evvel yollanmasına rağmen bunun 31 Ağustos'ta açıklanacak olması doğru değil. Bu kadar belirsizlik varken bu şekilde diretmeye anlam veremiyorum. Bizim bu konuda tutumumuz biraz daha açık ve net. Ben futbolun paydaşları aynı gemideyiz diye hep söylüyorum. Şubat ayında yüksek divan kurulu toplantısında konuşmam olmuştu. Bizim şikayet ettiğimiz konularda bu noktaya birçok kulüp gelecek demiştik. Bugün geldiğimiz noktada aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bu sürdürülebilir bir ortam değil" dedi.

"Bu düzen Türkiye'ye zarar verir"

Adalet konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Ali Koç, "Semih Bey'le ben 2010-2011 şampiyonluğu konusunda federasyon başkanıyla ters düştük, polemiklere girdik. Ben 45 Semih Bey 60 gün ceza aldık. Sonra bir maçta olaylar yaşandı, küfür, kıyamet, sahaya inmeler. Sonra federasyona yazılan yazılar. Kovid talimatlarında birinin elini sıkmaya bile sahaya girseniz 60 gün ceza yazıyor ama o maçtan sonra verilen cezalara baktığınızda nokta, satırbaşı. Biz 3 kişi maske takmadı diye 25 bin lira ceza yiyoruz. Onlar 25-26 bin ceza yiyor. Federasyon bunu açıklayacak, bunu açıklamak zorunda. Göz göre göre milyonların önünde yaşanan bir olayı hiçbir şey olmamış gibi halı altına süpürmek, normalleştirmek olmaz. Bu düzen Türkiye'ye zarar verir. Futbolun inandırıcılığı, güveni kalmaz. Kardeşim 'sizin içinizde örgüt var' deniyor. Bu ceza mıdır değil midir ? Bunu çıkıp açıklayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Futbolun paydaşları arasında kopukluk var"

Yabancı sayısının kendileriyle istişare edildiğinin söylendiğini hatırlatan Koç, "26 Temmuz'da ligler bitiyor, 15 Ağustos'ta yeniden başlıyor. Bunu anlamak imkansız. Bunu bize söylüyorlar ve biz ağır bir şekilde karşı çıktık eylül ayına alındı. Süper Lig'in en büyük kulüplerinden biri Fenerbahçe ise büyüklüğü, geçmişi ve gelenekleriyle bu çarpıklıkları gündeme getirmek zorundayız. Ocak ayında bu konu gündeme geldiği zaman federasyon başkanı Cumhurbaşkanı'nın önünde bu konuda çalışmalarımız var dedi. Bunu istişare edelim dedik. Bu konuyla ilgili tahkime gittik. Böyle 'biz bunun kararını verdik siz de uygulayacaksınız' olmaz. İstişare böyle yapılmaz. Sürdürülebilir, gerçekçi bir model oluşturduk ve bu transfere 2-3 hafta kala olmaz. Biz bu düzenlemenin bu sene değil, bundan sonraki sene değişmesi için tahkime başvurduk. Bu kadar önemli bir karar 2-3 hafta kala bize dikte edilmeye çalışılıyor. Bu karar bizi o kadar çok etkilemez ama başka kulüpleri etkiler ve biz de onların yanında olacağız. Federasyonun B ligi konusunda çalışması var. İhtiyacımız var ama hiçbir şey bilmiyoruz. 2 hafta sonra transfer başlayacak ama Rezerv yani B Lig olacak mı hala bilmiyoruz. Futbolun paydaşları arasında kopukluk var ve bu iş böyle gitmez" diye konuştu.

"Federasyonun Türk futboluna faydası hakkında şüphelerim var"

Kendilerinin oluşturmadığı bir borç yükünden sorumlu olduklarının da altını çizen Ali Koç, "Bu federasyon Türk futboluna daha ne kadar fayda sağlayabilir, ciddi şüphelerim var. Ben maliyetleri doğru istikamete çevirmişsem senin bana destek olman lazım. Biz '3 Temmuz'u yaşadık ve çok ciddi darbe yedik. Maddi ve sportif açıdan çok önde olduğumuz dönemde belimizi kırdılar. Bankalar Birliği'nden anlayış bekliyoruz, bardağı yarı dolu görmelerini rica ediyorum' diyorum. Bu sorunları bir daha geri gelmeyecek şekilde çözebiliriz. Evet bankaların sorunu değil bizim yaptığımız yanlışlar ama bu sorundan çıkmak için omuz omuza vermemiz gerekiyor" dedi.

"Isla karar değiştirdi, Max ile mahkememiz var"

Isla ile indirime gitmesi konusunda anlaştıklarını, futbolcunun bunu kabul ettikten sonra parasını almasının ardından karar değiştirdiğini ve parasını ödedikten sonra kendisiyle yolları ayırdıklarını anlatan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Max Kruse ile olan konu mahkemede. Pandemi sonrasında ligde gelen fırsatları değerlendiremedik. Bu beni en çok üzen konu. Bu fırsatları elimizle itmemizi anlamıyorum. Demin futbolculara teşekkür ettim ama bu konuda onlara kızıyorum. Pandemi döneminde iyi çalıştık, iyi koşuyoruz ama bir türlü istediğimiz performansı yakalayamadık. Fenerbahçemizin yarınki bayramını kutluyorum. Şimdiden herkesin kurban bayramını da kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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