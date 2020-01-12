Ali Koç: "En çok borç sıkıntısı olan kulüp biziz"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantıdaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
12.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:54
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantıdaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ali Koç: "En çok borç sıkıntısı olan kulüp biziz"
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