Ali Koç: "Emre Belözoğlu'na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim"

- Ali Koç: "Emre Belözoğlu'na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Emre Belözoğlu'na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz.