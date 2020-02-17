Ali Koç, derbi öncesi basın toplantısı düzenleyecek

17.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:35

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 Şubat Pazartesi günü gündeme dair yapacağı canlı yayını İdlib'de gerçekleşen saldırıda 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle iptal etmişti. Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Koç'un 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA