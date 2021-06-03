Ali Koç: Çok büyük acılar, uykusuz geceler geçirdik

"FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır""Fenerbahçe, yargının vereceği kararlarla FETÖ'nün kurguladığı ve sahnelediği bu oyunları tamamen bozmuş olacak"Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camia olarak çok...