Ali Koç canlı yayın izleme linki var mı (TRT Spor)?

Ali Koç açıklaması ve basın toplantısı detayları merak ediliyor. Ali Koç ne zaman konuşacak? sorusu da açıklamaları canlı olarak takip etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Ali Koç istifa açıklaması mı yapacak?

ALİ KOÇ İSTİFA AÇIKLAMASI MI YAPACAK?

İddialara göre Ali Koç'un tüm eleştirilere rağmen görevini sürdüreceği konuşuluyor. Konuşmasında özellikle stadyum yenileme projesi ve diğer altyapı yatırımları gibi büyük hedefleri öne çıkarması bekleniyor. Finansal yapının sağlam bir disiplinle kontrol altına alındığını ifade ederek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış için belirlenen takvimi paylaşacak. Jose Mourinho'nun durumu hakkında net açıklamalar yapacak ve gelecek sezonun transfer stratejisine dair ipuçları verecek.

ALİ KOÇ CANLI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kulübü'ndenyapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Başkan Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız .

TARAFTARA SESLENECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başta taraftarların olağanüstü kongre çağrıları olmak üzere takımın ligdeki performansı, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecekteki durumu, stadyum genişletme vaadi ve projeleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.