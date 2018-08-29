Ali Koç, Bursaspor'dan Gelen Telefonun Ardından Marco Fabian Transferinden Vazgeçti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıllık 1,5 milyon euroya anlaştıkları Marco Fabian'ın transferini, Bursaspor cephesinden gelen "Biz onunla 700 bin euroya anlaşmıştık. Sakat çıkınca vazgeçtik." ikazının ardından iptal etti.
Fenerbahçe, Marco Fabian'ı geçtiğimiz Pazar akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Transfer için hem Frankfurt kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştı. Meksikalı 10 numaranın sağlık kontrolleri temiz çıkarsa sözleşme imzalanacaktı. Ancak pazartesi sabahı itibarıyla suyun yönü bir anda değişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Bursaspor camiasının önemli isimlerinden biri telefon açtı ve görüşmede, "Sayın Başkan, İstanbul'a getirdiğiniz oyuncu birkaç gün önce Bursaspor'a önerildi. Bize yıllık 700 bin euro ücret ve bonservissiz olarak gelecekti. Geçen yılki performansı bizi şüpheye düşürdü ve transferi gerçekleştirmedik" bilgisini paylaştı.
"BİZİM SON TEKLİFİMİZ BU, İSTERSENİZ KABUL EDERSİNİZ"
Fenerbahçe Başkanı Koç bu bilginin ardından önce şaşkınlık yaşadı, ardından hemen devreye girdi. Çünkü Fenerbahçe oyuncuyla yıllık 1.5 milyon euro üzerinden anlaşmış, kulübüne de 1.5 milyon euro ödemeyi kabul etmişti. Koç, Fabian'ın menajerine bizzat telefon açıp "Fikrimizi değiştirdik, oyuncuya 700 bin euro öneriyoruz. Kulübüne de bonservis ödemeyiz" dedi. Menajer bu fikir değişikliğine tepki gösterirken, Koç "Son teklifimiz bu isterseniz kabul edin" diyerek restini çekti. Bu esnada sağlık kontrollerinde "Oyuncunun bel fıtığı problemi transfere engel değil ancak ileride sıkıntı yaşayabilir" raporu gelince Başkan transferi tümden iptal etti.
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turkiyede transfer böyle yapılır. . . !!!!! yazık . . ulkede döviz sıkıntısı var. kulupler borç batağında sonra hiç doğru durust izlemeden futbolcu almaya kalkıyorsunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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FB''yi tebrik ediyorum. Öyle başa böyle tarakCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ahmaklar. Erir Skıllılar yer veya böyle Dağıtır ey para Verip maça Gidenler Bu Takımlarım kombine Biketlerini Alanlar formalarını alanlar Yarın Hesap Günü Hesabını Nasıl Verceksiniz Memleketinde Acından ve Paradı Olmadığından Tedavi olamayan evi Barkı Olnayıp Sokaklarda Yatan İnsanlarla Doluyken Sizlerin Parasıyla Hiristiyan Yahudi veya atamıştı veya Putperes Futbolculara Milyarlar Akmakta hesabı Çok Ağır Olacak Vay Halinize Ali Kçta Harcar Aziz’de Harcar hepsi HarcarKendi Paraları DeğilkiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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daha çok transferden vazgeçer ali koc hemen bırak feneri kulubü mahvetmeden senden başkan falan olmaz biz en baştan bunu gördük gelir gelmez yaptıklarına bak aslı astarı bırak bırak geç olmadan.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Sonuçta transferlerde dönen fırıldaklara bir örnek olmuş bu durum demek her turlu adama fahiş fiyatlar verip getirebiliyosun paraların nerelere gittiği de ayrı bi durum çünkü bu işin bi oto kontrolü yok kluplerde turkiye gibi yönetiliyor başkan kazmanın birine şu kadar milyon dolar verin alın dedimi hemen alınıyo hani sukuac ekibi falan diye suslu ekipler oluşturulmuştu koca sene dünyayı geziyolar kulübün kesesinden, neden demezler ya bu adam yaramaz sakat veya o kadar üst düzey değil diyeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır