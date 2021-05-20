Ali Koç: "Bu camiya başarıları fazlası ile hak ediyor"
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Ali Koç: "Bu camiya başarıları fazlası ile hak ediyor"

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: 'Bu camiya başarıları fazlası ile hak ediyor'
Ali Koç: 'Bu camiya başarıları fazlası ile hak ediyor'
Ali Koç: 'Bu camiya başarıları fazlası ile hak ediyor'
Ali Koç: 'Bu camiya başarıları fazlası ile hak ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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