Ali Koç: "Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi...
Ali Koç: "Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi vardır.
Ali Koç: "Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi vardır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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