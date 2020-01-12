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Ali Koç: "Bizim de sabır taşımız çatladı"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantıdaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

12.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:25
Ali Koç:

Başkanı 'un toplantıdaki konuşması - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ali Koç: "Bizim de sabır taşımız çatladı"
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