Ali Koç: "Bizim de sabır taşımız çatladı"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantıdaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
12.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:25
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantıdaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ali Koç: "Bizim de sabır taşımız çatladı"
HABER YORUMLARI