Ali Koç: Aziz Yıldırım'a Kızgın Değilim, O Benim Başkanım

Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulu, bugün saat 10.00'da oy verme işlemiyle başladı.

Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan adayı Ali Koç, "Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım ile ilgili bir soru üzerine de Koç, "Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARLA SELFIE ÇEKTİRDİ

Kongre heyecanı yaşayan ve yeni başkanını arayan Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük ilgi vardı. Başkan Adayı Ali Koç, kapıların açıldığı andan itibaren oy kullanma alanına girdi.

Büyük bir ilgiyle karşılan Koç neredeyse adım atamadı. Kongre üyeleriyle tek tek fotoğraf çektiren ve sohbet eden Fenerbahçe Başkan Adayı, günün en çok konuşulan ismi oldu.

Sandıkların önünde ekibiyle dolaşan Koç, tüm kongre üyelerinin yakın ilgisini gördü. Ayrıca kongre üyesi olmayan bazı taraftarlar da stat dışında toplanarak Ali Koç için tezahüratlarda bulundu.