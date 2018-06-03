Ali Koç: Aziz Yıldırım'a Kızgın Değilim, O Benim Başkanım
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, "Bir hayal gerçekleşmek üzere. Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım." dedi.
Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulu, bugün saat 10.00'da oy verme işlemiyle başladı.
Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan adayı Ali Koç, "Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere" şeklinde konuştu.
Aziz Yıldırım ile ilgili bir soru üzerine de Koç, "Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARLA SELFIE ÇEKTİRDİ
Kongre heyecanı yaşayan ve yeni başkanını arayan Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük ilgi vardı. Başkan Adayı Ali Koç, kapıların açıldığı andan itibaren oy kullanma alanına girdi.
Büyük bir ilgiyle karşılan Koç neredeyse adım atamadı. Kongre üyeleriyle tek tek fotoğraf çektiren ve sohbet eden Fenerbahçe Başkan Adayı, günün en çok konuşulan ismi oldu.
Sandıkların önünde ekibiyle dolaşan Koç, tüm kongre üyelerinin yakın ilgisini gördü. Ayrıca kongre üyesi olmayan bazı taraftarlar da stat dışında toplanarak Ali Koç için tezahüratlarda bulundu.
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Türk futbolunun böyle efendi insanlara ihtiyacı varCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu imalı konuşmalar olmasa daha güzel olacak,yorum yaparken geçmişini unutmayacaksın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her ne kadar diğer takımların şampiyon olması önemli bir etken olsada, görmezden geldiğimiz bir şey var ki; FB ruhu artık kaybolmuş durumda. Adı şike ve yolsuzluk ile ilgili bir sürü olaya karışmış olan kişi ve kişiler, FB adına, her geçen gün gölge düşürmektedir. Aziz Yıldırım büyük bir çarkın en güçlü mekanizması ama artık metal yorgunluğuna uğramış ve kendisine bağlı herkesi de etkilemektedir. FB''ye gönül verenelere, tekrar saygı duyulmasına sebep olacak kişinin, Ali Koç olduğuna inanıyorum.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Aziz Yıldırım Başkan olsun, Galatasaray ŞampiyonCevap Yaz 14 11 Yayından KaldırAHMETMUSTAFA KUPA GORMEDİLER FENERDEN: bir fenerli olarak doğru diyorsun kardeş.Aziz Yıldırım Başkan olsun, Galatasaray Şampiyon7 1 Yayından Kaldır