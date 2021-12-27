Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz... - Haberler Spor
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Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz...

Ali Koç:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz.

Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum. Bunun artık maddi ve manevi karşılığı olacak." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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