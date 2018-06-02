Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Kavga Etmek İstiyorsan Ederiz

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözler sonrası söz alıp kürsüye çıktı. Ali Koç, "İstediğimiz noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedim, istemediniz. Kavga etmek istiyorsanız yapalım." diyerek Aziz Yıldırım'a meydan okudu.

Ali Koç'un konuşmasından satırbaşları:

"NE OLDU BURAYA GELİP KÜKRÜYORSUNUZ"

Küçükken ebelemece oyunu oynardık. Sayın başkan, çıkalım konuşalım dedim, defterleri açalım. Ne oldu da buraya gelip kükrüyorsunuz? Sizin bir tarzınız var. Son dakika atarsınız topu, kimsenin cevap verecek imkanı kalmaz.

"SAYIN BAŞKAN ÇOK RAHAT YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Sayın Başkan o kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki ben üzülüyorum bir Fenerbahçeli olarak bu yalanlardan. Yakışıyor mu 20 yıllık tahtını sürdürmek için böyle şeyler yapmak. Yakışıyor mu büyük başkan?

"GALATASARAYLI BEŞİKTAŞLILARI FENERLİ YAPMAYI KASTEDİYOR"

Sayın Başkan sizin bir gün herkes Fenerbahçeli olacak derken Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları Fenerbahçeli yapmayı kastettiğinizi sanmıyordum.

"TOPUNUZLA TÜFEĞİNİZLE GELİN"

Kürsü gerisindeki yönetim kurulunun oturduğu masadan sataşma olunca Ali Koç, "Getirin neyiniz varsa getirin. Topunuzla tüfeniğinizle gelin..." dedi.

"FETÖ PROJESİ OLDUĞUMU ANLATTI"

Selim Soydan bana geldi. Bana, ona benim nasıl bir FETÖ projesi olduğumu anlattığınızı anlattı.