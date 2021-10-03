Ali Koç: Arzu ettiğimiz futbola yaklaştık ama tam orada değiliz

Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç ilk olarak, milli araya lider girmenin önemli olduğunu belirterek, "Geçen sene de 7'nci hafta liderlik. Ama ondan sonra bir nebze baş aşağı gitmeye başladık. Gerek şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları oldu. Hatırlarsanız Konyaspor maçında Pelkas'ın golü verilmemişti. Milli araya lider girmenin keyfi ayrıdır ama birkaç vites artırmamız gerekiyor. İnanıyorum ki takım birbirine alıştıkça, yeniler takıma alıştıkça, herkes hocaya alıştıkça iyi gideceğimize şüphem yok. Allah bizi kaza, bela, sakatlıktan korusun. Sağlam bir kadroyla devam ettiğimiz için şampiyonluğu sonuna kadar zorlayacak kapasitemiz var.

Genç oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'ndan çok memnun olduklarını ve bu futbolcunun sözleşmesiyle ilgili zamanı gelince gerekenin yapılacağını söyleyen Ali Koç, Kim Min Jae'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesi iddiaları ile ilgili olarak da "Kim Min Jae'nin ya da herhangi bir futbolcumuzun ticari sır olan sözleşme maddelerini açıklamayacağım. Fenerbahçe taraftarı endişe etmesin, Kim dünya çapında bir futbolcu ve onu 1 seneden fazla burada tutarsak ne ala. Şu anda yüzde 60, 70'le oynuyor" diyerek sözlerini tamamladı.