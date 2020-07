Ali Koç: Ana hedefimiz; yaş ortalamasını, maaş bütçesini indirmek, omurgayı oluşturmak, Türklere... "Altyapıda parlak bir görüntü çizmiyoruz""TFF'de liyakat aranması gerekiyor""Yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezon ne yapacağı belli değil""Stopaj iadeleri bizim için can suyuydu""Kendi iç işlerimizde şeffaflık gerekiyor""Basketbol şubesinin açığı futbolun yarısı kadardır""Yanlış kararlarla...

Mustafa AKIN/ İstanbul, - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK), koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Temmuz ayı divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında üyelerinin yazılı olarak gönderdiği sorulara cevap verdi.Altyapıyla ilgili parlak bir görüntü çizemediklerini dile getiren Ali Koç, "Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal kriz ve Türk toplumunun demografisine baktığımızda er ya da geç, mecburen veya tercihen altyapıdan, öz kaynaktan oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Bu, sabır gerektiren uzun vadeli bir süreç. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altyapı takımlarında oynayan futbolcuların kalitesinin ve kabiliyetlerinin daha da gelişmiş olması gerekiyor. Geldiğimizden beri bunun üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu gerçekleştirmek zaman alacak. Son 10-12 yılda bu konudaki karnemiz çok parlak değil. Altyapının bir sistematiğe bağlanması lazım. Genç Türkiye'nin, altyapıdan sporcu yetiştiren bir sporcu fabrikası olması, net ihracatçı konumuna gelmesi için çok ciddi yapısal değişikliklere ihtiyaç var. Hedefimiz, hem mevcut oyuncularımızı geliştirmek hem de kadrolarımızı kuvvetlendirmek için transfer yapmak. Detaylı ve sistematik bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet stratejisiyle uygulamalar hayata geçirmesi gerektiğini belirten Ali Koç, "Çok küçük yaştaki çocuklara, çok daha fazla futbol oynayabileceği, turnuvalar ve ligler düzenleyebileceği yapı kurması gerekiyor. Bu yapıya ulaştığımız zaman alttaki havuz genişleyecek. Altyapı yatırımı yapan kulüpler daha avantajlı konuma gelecek. İyi hocalar gerekli. Hoca sayısı ve kalitesi yapısal bir sorun. Tesisler gerekli. 'Yabancı sayısını 14'ten şuraya indirdim' deyince öz kaynaktan oyuncu yetişeceğinin garantisi yok. Son 15 yılda 11 kere değişmiş bir sistem var. Bilinç, farkındalık, beslenme, eğitim, dil öğrenme, kişisel gelişim konularını topyekun ele almamız lazım. Mevcut şartlarda Fenerbahçe Kulübü olarak doğru adımları attığımızı düşünüyorum. İnşallah bu adımlar zamanla meyvesini verecektir" diye konuştu."TFF'DE LİYAKAT ARANMASI GEREKİYOR"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve kurullarında liyakat aranması gerektiğini ifade eden Ali Koç, TFF'nin iyi temsil edilmediği şeklindeki eleştiri üzerine şunları dile getirdi: "Seçilmeden önce de seçildiğimiz zaman da TFF Yönetim Kurulu ile diğer kurulların oluşum şekliyle ilgili endişelerimizi ve itirazımızı, bunun verdiği zararı defalarca dile getirdik. Bunu dile getirmeye devam edeceğiz. 'Onun adamı, bunun adamı, şu takımın temsilcisi' gibi yaklaşım uzun vadede Türk futboluna fayda getirmiyor. Liyakat bazlı değil de kulüp bazlı seçimler veya iş dünyasını temsil eden ama futboldan uzak insanların sadece isim olduğu için yönetim kurullarına girmesinin sonuçları ortada. Liyakat üzerine kurulu yönetimler olması gerekiyor. Bazen bize oyunu kurallarına göre oynamadığımız söyleniyor. Bu doğru. Oyunu kurallarına göre oynamıyoruz. Er ya da geç Türk futbolu yapısal sıkıntılardan olan oluşumları geride bırakıp, spora katkı sağlayacak, kendi alanlarında liyakat sahibi insanlardan oluşmaya başladığı zaman hakemlerin performansı da artacaktır. Adil rekabet sağlanacaktır. Her şeyden önemlisi halkın futbola inancı artacaktır. Bunun sonucunda pek çok konuda Türk futbolu ilerleme sağlayacak.""YAYINCI KURULUŞUN ÖNÜMÜZDEKİ SEZON NE YAPACAĞI BELLİ DEĞİL"Tüm kulüplerin finansal anlamda sıkıntılı süreçten geçtiğine değinen Ali Koç, devlet destekli bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini ve yayıncı kuruluşun da yeniden indirim talebinde bulunduğunu söyledi. Ali Koç, "Ligde birkaç kulüp hariç, tüm kulüpler finansal açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Büyük kulüplerin derdi ise daha büyük. Sıkıntıda olan bir sektörde pandeminin etkisi var. Yeni sezonda ne olacağı belirsiz. Kombine, bilet ve loca satacağız ama ne olacağını bilmiyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen sezon indirim istemişlerdi ve bir sefere mahsus yüzde 15'lik indirim yaptık. Bu sezon hem pandemi indirimi istiyorlar hem de sonraki sezonlarla ilgili indirime gitmeyi istiyorlar. Şartnameye göre yayıncı kuruluş 3,1 milyar lira ödemesi gerekirken, yeni miktarın 1,7 milyara indiği ifade ediliyor. Biz, Kulüpler Birliği olarak bu süreçlerin dışında tutuluyoruz. Tam ne olduğunu bilmiyoruz. Yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezon ne yapacağı belli değil" diye konuştu."STOPAJ İADELERİ BİZİM İÇİN CAN SUYUYDU"Ali Koç, vergi oranları ve iadeleriyle ilgili yapılan değişiklikler ile ilgili olarak, "Vergiler yüzde 15'ten 40'a çıktı. Stopaj iadesi belirsizliği var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanımız Aziz Yıldırım'ın da etkisiyle devrimsel bir karar çıkmıştı. Stopajlar 6 ya da 7'nci günde tamamen iade ediliyordu. Bizler de bunu amatör şubelerde kullanıyorduk. Bizim için can suyuydu. Bu çok iyi işleyen sistem ocak ayında kalktı. Yerine ne geleceği belli değil. Şu anda zaten sıkıntıda olan kulüplerimizin finansal durumları, son dönemde yapılan değişiklikler, pandemi etkisi ve yayıncı kuruluşun belirsizliğiyle çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmak üzere. Bunların çözümleri var. Çıkarlarımız da sorunlarımız da ortak. Özellikle büyük kulüplerimizin bu reçeteyi birlikte geliştirip, devletimizin de desteğiyle uzun vadeli, istikrarlı, sürdürülebilir ve gerçekçi anlamda uygulanabilir bir plan yapmak mümkün. Bu planı yaparken devlet desteği olması gerekiyor. Geçen sezon kulüplere destek olundu ve bazı şartlar getirildi. Biz o zaman bunun çare olmadığını ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada yeniden yapılandırma gerekliliği ortaya çıktı. Biz kulüp olarak bu yapılandırmadan yararlanamadık. Geldiğimiz noktada yapılandırma yapmadan hayatımıza devam etmemiz söz konusu değil. Taşıma suyla değirmen döndürülmez ama buraya kadar döndürmeye çalıştık. Biz, borcumuzu artırmadan, bir kısmını indirerek, yüzde 80 gelirlerin olmadığı ortamda gemiyi buraya yüzdürdük. Ancak bizim de daha fazla gitmemiz mümkün değil. Umarım sezon başlamadan bu soruna bir çözüm buluruz" şeklinde konuştu."KENDİ İÇ İŞLERİMİZDE ŞEFFAFLIK GEREKİYOR"Kulübün iç işleriyle ilgili şeffaflık olması gerektiğini kaydeden Ali Koç, daha önce başka bir kulüpten yönetici ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Ali Koç, "Yönetim kurulu üyesiyken 2012'de ayrılmıştım. Başka bir kulübün efsane yöneticilerinden biriyle yemek yiyordum. Bana, 'Futbol öyle bir şeydir ki yönetimden ayrıldığın zaman senden sonra gelenlerin başarısız olmasını istersin' demişti. Ben de 'Ağabey herhalde sizin camiaya has bir şey. Bizim camiada olmaz' demiştim ama son 2 senede yanıldığımı yaşayarak görüyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde bugüne kadar dile getirmekten imtina ettiğimiz bazı gerçek bilgileri paylaşacağız. Kendi iç işlerimizde şeffaflık gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Böyle bir sürece girdik. Herhalde ilk adımları mali genel kurulda olur" dedi."BASKETBOL ŞUBESİNİN AÇIĞI FUTBOLUN YARISI KADARDIR"Ali Koç, basketbol takımının bütçesinin 30 milyon dolardan 18-29 milyon dolara indirildiğine dikkat çekerek, "Basketbol şubesinin açığı futbolun yarısı kadardır. Semih Özsoy ve Maurizio Gherardini 15 gün içinde bana göre müthiş iş çıkardılar. Basketboldan anlayanların heyecanlanacağı marka bir ismi kısa zamanda takımın başına getirdik. Hocamızla beraber bu 3 isim kadro yapılanmasını yaptı. Sonuçlandırmak için 1-2 adım daha kaldı. Maliyet performans açısından yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu."YANLIŞ KARARLARLA YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERDEN DERSLER ALDIK, TECRÜBE KAZANDIK"Yönetime geldikleri ilk sezon yapılan transferlerden verim alamadıklarını, bu sezon ise takımın iyi bir profilde kurulmasına rağmen şanssızlıklarla şampiyonluk yarışından koptuklarını anlatan Ali Koç, "Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Türk oyuncularda aidiyet duygusunu işlemek mümkün. Yanlış kararlarla yaptığımız transferlerden dersler aldık, tecrübe kazandık. Ekonomik şartlarımız her anlamda bizi kısıtlıyor. Artık yüksek transfer ücreti vermek hiçbir kulüp için söz konusu değil. İyi bir transfer portföyümüz var. Pandemi finansal olarak sıkıntılara oluşturuyor. Bizim gibi kiralamaya giden kulüpler için pandemi fırsat oluşturacaktır" şeklinde konuştu."AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇELİLERİN ZİHNİNDEN UNUTULMAZ BİR YERE SAHİPTİR"Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya gelmeleri yönündeki telkinler ile ilgili de konuşan Ali Koç, "Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin zihninden unutulmaz bir yere sahiptir. Onun Fenerbahçe için verdiği mücadelenin boşa gitmemesi ve anlam kaybetmemesi için bu duruşmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Bizden sonra gelecek nesillere bunu unutturmamak bizim görevimiz. Aziz Yıldırım'a yakın döneme kadar hiç kırılmadım" dedi."BİZİM ANA HEDEFİMİZ YAŞ ORTALAMASINI, MAAŞ BÜTÇESİNİ İNDİRMEK, OMURGAYI OLUŞTURMAK, TÜRKLERE ODAKLANMAK"Aziz Yıldırım'ın mali kurulda konuşma yapacağını duyduklarını ve bunu heyecanla beklediklerini aktaran Ali Koç, transferler ile ilgili olarak ise "Bazı oyuncularımıza ilgi ve teklifler var. Bunun dışında kiralama ve bonservisi olmayan oyunculara odaklanıyoruz. Bonservisi olmayan oyuncuda da imza parası istiyor. Bu para UEFA'nın matematiğine girmiyor ama bizim cebimizden çıkıyor. Bizim ana hedefimiz yaş ortalamasını, maaş bütçesini indirmek, omurgayı oluşturmak, Türklere odaklanmak. Bonservissiz oyunculara odaklanmak veya kiralayarak ilerlemek. Altyapıda konusunda kısa vadede en önemli amacımız takımları kuvvetlendirmek. İkincisi hocaları kuvvetlendirmek. Üçüncüsü de 12 aylık zaman içinde tesislerimizi hem altyapı hem A takım beraber çalışacağı bir hale getirmek. Samandıra'yı genişletmek birinci ihtimal. Samandıra'da devlete ait bazı parseller var. Bu opsiyonları da çalışıyoruz. 2. bir ihtimalde yeni bir yerde bunu yapmak. Hem devletten hem Fenerbahçeli iş adamlarından destek göreceğimizi de biliyorum. İlgili bakanlıklar bizim gibi kulüpleri teşvik edecek, cesaretlendirecektir" diye konuştu."HARCAMA LİMİTLERİNİN TEKRAR YAPILANMASI GEREKTİĞİNİ BAŞTAN SÖYLEMİŞTİK"Ali Koç, 1 Temmuz'dan itibaren üyelik ücretlerinin 15 bin TL'ye çıktığını ifade ederek, "Buradaki ana unsurlardan biri bizi diğer kulüplerden farklılaştırma, ana para hesaba katılıyor. Bunun mantığı yok. Biz zaten ana parayı ödeyemiyoruz. Ana paranın harcama limitinde olmaması lazım. Bu harcama limitleri hesabında tutuluyor.Harcama limitlerini lisans kurulu hesaplıyor. 18 kulüp harcama limitlerini yapısal olarak çalışabilir hale gelmesi için öneri sunduk 8-9 maddelik. 18 kulüp bunda hemfikirdi. 1 kulübün burada maddelerden birinde farklı bir görüşü vardı, not edip federasyona yolladık. Aradan bunca zaman geçti ve bu bekletildi. Harcama limitleri ne kadar aşılması gerekir, faizler nasıl uygulanmalı? Temmuz ayına geldik ne hikmetse bir şeyler oldu 18 kulüp 17 kulübe düştü. 17 kulüp bir yanda 1 kulüp bir yanda ve hep o 1 kulübün söylemleri ön plana çıkıyor. Harcama limitlerinin tekrar yapılanması gerektiğini baştan söylemiştik. 4 ay evvel yollanmasına rağmen bunun 31 Ağustos'ta açıklanacak olması doğru değil. Bu kadar belirsizlik varken bu şekilde diretmeye anlam veremiyorum. Bizim bu konuda tutumumuz biraz daha açık ve net. Ben futbolun paydaşları aynı gemideyiz diye hep söylüyorum. Şubat ayında yüksek divan kurulu toplantısında konuşmam olmuştu. Bizim şikayet ettiğimiz konularda bu noktaya birçok kulüp gelecek demiştik. Bugün geldiğimiz noktada aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bu sürdürülebilir bir ortam değil" dedi."MİLYONLARIN ÖNÜNDE YAŞANAN BİR OLAYI HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HALI ALTINA SÜPÜRMEK, NORMALLEŞTİRMEK OLMAZ"Ali Koç; Semih Özsoy ile birlikte TFF Başkanı ile 2010-11 sezonu şampiyonluğu konusunda ters düşüp polemiklere girdiklerini hatırlatarak, "Ben 45, Semih Bey 60 gün ceza aldık. Sonra bir maçta olaylar yaşandı, küfür, kıyamet, sahaya inmeler. Sonra federasyona yazılan yazılar. Covid talimatlarında birinin elini sıkmaya bile sahaya girseniz 60 gün ceza yazıyor ama o maçtan sonra verilen cezalara baktığınızda nokta, satırbaşı. Biz 3 kişi maske takmadı diye 25 bin lira ceza yiyoruz. Onlar 25-26 bin ceza yiyor. Federasyon bunu açıklayacak, bunu açıklamak zorunda. Göz göre göre milyonların önünde yaşanan bir olayı hiçbir şey olmamış gibi halı altına süpürmek, normalleştirmek olmaz. Bu düzen Türkiye'ye zarar verir. Futbolun inandırıcılığı, güveni kalmaz. Kardeşim 'Sizin içinizde örgüt var' deniyor. Bu ceza mıdır değil midir ? Bunu çıkıp açıklayacaksınız" şeklinde konuştu."FUTBOLUN PAYDAŞLARI ARASINDA KOPUKLUK VAR VE BU İŞ BÖYLE GİTMEZ"Ali Koç, yabancı oyuncu sayısının kendileriyle istişare edildiğinin söylendiğini dile getirerek, "26 Temmuz'da ligler bitiyor, 15 Ağustos'ta yeniden başlıyor. Bunu anlamak imkansız. Bunu bize söylüyorlar ve biz ağır bir şekilde karşı çıktık eylül ayına alındı. Süper Lig'in en büyük kulüplerinden biri Fenerbahçe ise büyüklüğü, geçmişi ve gelenekleriyle bu çarpıklıkları gündeme getirmek zorundayız. Ocak ayında bu konu gündeme geldiği zaman Federasyon Başkanı, 'Cumhurbaşkanı'nın önünde bu konuda çalışmalarımız var' dedi. 'Bunu istişare edelim' dedik. Bu konuyla ilgili tahkime gittik. Böyle 'Biz bunun kararını verdik siz de uygulayacaksınız' olmaz. İstişare böyle yapılmaz. Sürdürülebilir, gerçekçi bir model oluşturduk ve bu transfere 2-3 hafta kala olmaz. Biz bu düzenlemenin bu sene değil, bundan sonraki sene değişmesi için tahkime başvurduk. Bu kadar önemli bir karar 2-3 hafta kala bize dikte edilmeye çalışılıyor. Bu karar bizi o kadar çok etkilemez ama başka kulüpleri etkiler ve biz de onların yanında olacağız. Federasyonun B Ligi konusunda çalışması var. İhtiyacımız var ama hiçbir şey bilmiyoruz. 2 hafta sonra transfer başlayacak ama Rezerv yani B Lig olacak mı hala bilmiyoruz. Futbolun paydaşları arasında kopukluk var ve bu iş böyle gitmez. Bu federasyon Türk futboluna daha ne kadar fayda sağlayabilir ciddi şüphelerim var. Ben maliyetleri doğru istikamete çevirmişsem senin bana destek olman lazım. Biz '3 Temmuz'u yaşadık ve çok ciddi darbe yedik. Maddi ve sportif açıdan çok önde olduğumuz dönemde belimizi kırdılar. Bankalar Birliği'nden anlayış bekliyoruz, bardağı yarı dolu görmelerini rica ediyorum. Bu sorunları bir daha geri gelmeyecek şekilde çözebiliriz. Evet bankaların sorunu değil bizim yaptığımız yanlışlar ama bu sorundan çıkmak için omuz omuza vermemiz gerekiyor" dedi."PANDEMİ SONRASINDA LİGDE GELEN FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"Koronavirüs salgınının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına ayaklarına fırsat geldiğini ve bunu değerlendiremedikleri için futbolculara kızdığını belirten Ali Koç, Isla ile ücretinde indirime gitmesi konusunda anlaştıklarını, bunu kabul ettikten sonra parasını almasının ardından karar değiştirdiğini ve parasını ödedikten sonra kendisiyle yolları ayırdıklarını söyledi. Ali Koç, Max Kruse konusunun ise mahkemede olduğunu belirterek, maaşlarda indirim konusunda hiçbir futbolcunun itirazının olmadığını dile getirdi ve şunları söyledi: "Pandemi sonrasında ligde gelen fırsatları değerlendiremedik. Bu beni en çok üzen konu. Pandemi sonrasında fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bu fırsatları elimizle itmemizi anlamıyorum. Az önce futbolculara teşekkür ettim ama bu konuda onlara kızıyorum. Pandemi döneminde iyi çalıştık, iyi koşuyoruz ama bir türlü istediğimiz performansı yakalayamadık. Fenerbahçemizin yarınki bayramını kutluyorum. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyorum."METİN SİPAHİOĞLU: TÜM TAKIMLARIN HAKKINI ALACAĞINA İNANCIMIZ SONSUZ

Yüksek Divan Kurulu Üyelerinden gelen Süper Lig'de 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili soruya Metin Sipahioğlu cevap verdi. Konu ile ilgili çalışmaların yapıldığını ifade eden Metin Sipahioğlu, "Artık hukuki konularda adım atma vakti geliyor. Bu konuda detaylı çalışmalar yapılıyor. Bir dosya hazırlıyoruz. Yüzde 90 oranında tamamlandı. Başvuruyu önümüzdeki sezon içinde hukuki anlamda yapmış olacağız. O dönem şampiyonlukları katledilen sadece Fenerbahçe değil. Diğer kulüplerle de irtibat kurduk. Biz bu başvuruları yaparken birçok takımın da başvuru yapması gerekiyor. En sonunda Türkiye Futbol Federasyonu, kendilerinin düzenlediği, 30 yıl boyunca oynattıkları, yok sayılan şampiyonlukların hakkını teslim edecek, alın teriyle şampiyonluklar kazanan ve liglere adı verilen efsanelerin hakları verilecektir. Bu konunun eninde sonunda TFF tarafından kabul edileceğini düşünüyoruz. Tüm takımların hakkını alacağına inancımız sonsuz" dedi.

