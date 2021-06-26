Ali Koç, adaylığını koyamayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi
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Ali Koç, adaylığını koyamayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Ali Koç, gerekli imza şartını sağlayamadığı için adaylığını koymayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Ali Koç, gerekli imza şartını sağlayamadığı için adaylığını koymayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi.

Seçime tek aday olarak giren Başkan Koç, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede oyunu kullandıktan sonra Eyüp Yeşilyurt'un yanına gitti. Ali Koç ile Yeşilyurt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eyüp Yeşilyurt için "Gerçek bir Fenerbahçeli" ifadesini kullanan Koç, "Eyüp bey çocukluğundan beri bu armanın peşinden koşan biri olarak bir yolculuğa çıktı. Aday oldu, sonra vazgeçti. Sebepleri doğru. Vazgeçmeyebilirdi. Şöhret olmak ve tanınmak istese işi çok farklı yerlere götürebilirdi. Fenerbahçe'de birlik, beraberlik ve barışın her şeyden önemli olduğunu düşünerek, böyle bir karar aldı. Ona çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin iyiliğini ve çıkarını her şeyin önüne koyduğu için ona teşekkür ediyorum. Kısa süre önce tanıştık ama galiba uzun vadeli bir dostluğun da tohumlarını atmış olduk." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye yönetimde olmayan milyonlarca insanın katkısı var." diyen Ali Koç, şu görüşleri aktardı:

"Katkı sadece adaylıkla ölçülmüyor. Fenerbahçe'ye sevdalı olduktan sonra hayatın boyunca ne yaptın? Sevdalıları var, maçtan maça seyrediyorlar. Sevdalıları var, Fenerbahçe uğruna yüzlerce ve binlerce kilometre yollara düşüyorlar. O, küçüklüğünden beri öyle biri. Yönetimde de arkadaşları var. Bence Fenerbahçe ile var olanlardan değil, Fenerbahçe için var olanlardan. Bu, benim için çok önemli bir ayrım. Bunu birkaç senedir dillendiriyorum. Görünen o ki son yaşadıklarımıza bakınca daha fazla dillendirmem gerekecek."

Eyüp Yeşilyurt ise "Sayın başkanıma başarılar diliyorum. İnşallah bizi şampiyon yapar. Allah başkanımızın ayağını taşa değdirmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, adaylığını koyamayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi
Ali Koç, adaylığını koyamayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi
Ali Koç, adaylığını koyamayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi
Ali Koç, adaylığını koyamayan Eyüp Yeşilyurt ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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