Ali koç'a avrupa kulüpler birliği icra kurulu'nda görev

10.09.2019 17:49

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

ECA, 2019-2023 yılları arasında görev yapacak olan başkan ve yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Açıklamaya göre Juventus Başkanı Andrea Agnelli tekrar başkan seçilirken, Ali Koç da icra kurulu üyeliğine getirildi. Koç, 2023 yılına kadar icra kurulunda görev alacak.

Avrupa Kulüpler Birliği'nde bu yıl, Edwin van der Sar, Nasser Al-Khelaifi, Ed Woodward, Josep Maria Bartomeu, Miguel Gil gibi önemli isimler de görev alacak.

Kaynak: DHA