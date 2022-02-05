Ali Koç: 3 hoca ile görüşme müzakereleri devam etmektedir

"10 yıl boyunca olduğu gibi tarih bir kez daha tüm Fenerbahçelileri haklı çıkarmıştır"

"Dik duran Aziz Yıldırım ve taraftarlara sonsuz teşekkür ediyorum"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Geldiğimiz nokta itibarıyla belirlediğimiz 3 hocayla görüşme müzakereleri devam etmektedir. İkisi ile parasal konularını müzakere etme aşamasına geldik" dedi.

Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman'ı kovmadığını ifade ederek, "Aykut Kocaman bu camianın en kutsal değerlerinden biridir. Aykut Kocaman gol krallığı ile değil bizzat gözümle gördüğüm 3 Temmuz'daki duruşu ile kutsaldır. Soruyorum, dolduruşa gelmişim de onu ve ekibini atmışım, siz başkansınız 170 küsur mail, idman datamız, istatistiklerimizi atan birini ne yapardınız? Basketbolda ve futbolca hangi menajere kulübü teslim etmişim. Beni ve yönetimimi satır arası okuyup para götürmekle suçluyorsun. Ben sportif anlamda camiamıza istediğimiz şekilde başarıyı getiremedim. Sen bir aday ol bak o zaman ne oluyor" dedi.